T1／最後大比分領先還能否投籃？雲豹、海神做出不同選擇

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而在臺體大體育館進行的另一場賽事，同樣是提早進入到垃圾時間，領先的雲豹總教練劉嘉發卻是要球員將時間給拖完就好，以這樣的方式來迎接終結10連敗的一刻。
球場上總是有很多不成文的潛規則，雖然不是寫在聯盟的規章之中，但主動進行、甚至挑釁般的去做這些舉動，常常會被對手認為不尊重、且被冒犯。其中在比賽最後大比分領先時，不再進攻就是最為人所熟知的一點。
過去夢想家前主帥朱利爾斯就曾直言自己不滿富邦在總冠軍賽大幅領先時喊暫停，讓兩隊之後的交手都充滿火藥味。而在NBA中，金州勇士前鋒Jordan Bell也曾因為在比賽尾聲大幅領先時秀灌籃，而遭到批評。
當然，關於這樣的「潛規則」是否有存在的必要，一直以來都引起很大的討論，「詹皇」LeBron James就曾直言，從小到大自己學到的教育都要求球員奮戰到底，但球場上卻有這樣不合時宜的「習俗」，他對此很不以為然。但也有人認為，潛規則是籃球運動長久以來累積下來的經驗和文化，有它自己的道理在裡面，應該給予尊敬。
而在昨天T1聯盟進行的兩場比賽中，兩支球隊、兩位總教練採取了完全不一樣的方式，來為比賽的激情和對抗畫上句點。劉嘉發在第四節讓艾夫伯退場，場上只使用一洋將，並且讓輪換時間不多的球員到場上練兵；而喬伊斯則是在第四節最後讀秒階段要求球員出手，把職業運動的高潮延續到比賽後。
兩種做法孰是孰非、哪個更恰當和有君子之爭的風度，可能就留待外界討論並思索了。