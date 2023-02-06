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名家論壇》黃至堯／團隊領導力是現代企業生存的基本功

▲近期黃至堯博士分享『私董會』，就是通過團隊力量，解決企業內部核心問題。(圖／一勢職人職涯規畫講座提供)
▲近期黃至堯博士分享『私董會』，就是通過團隊力量，解決企業內部核心問題。(圖／一勢職人職涯規畫講座提供)

文／黃至堯

企業失敗的原因有很多，但是總結下來許多時候是基本功出了問題。對老闆來說最重要的兩件事就是錢跟人，然而基本功在這裡指的就是業務和管理。企業就像練功，把基本功練好，就會帶來巨大的價值，但基本功不過關，管理不到位，高管缺乏領導力，說實話想活下去都很難。

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「現代管理學之父」彼得杜拉克（Peter Ferdinand Drucker）曾經說過：一個必須靠天才或超人才能管理的組織, 是無法存活的。我在德勤(Deloitte)任教至今20年，親眼看著一批批青澀優秀的學員一步步發展為合夥人或知名企業的高管很有感觸。在德勤晉身中階主管的第一堂課，就是要清楚自己不再是個別貢獻者。從優秀的個體轉變為團隊領導，把個人目標變成團隊共同目標並不簡單，關鍵考驗不在擴大你原有能力，更重要的是需要建立新的勝任力！

明略科技集團副總裁，文鮮明 (Kenneth Man)，過去曾是我在德勤的學生，擁有多年管理經驗的他表示：事必躬親未必是好主管應有的行為！文鮮明強調，三國電影裡大將軍武功蓋世，動不動跑去敵方陣前單挑，在現實中完全不現實。單兵作戰能力再好，打十打百，就算不戰死沙場，也頂多是個少尉。

打勝仗從不是以一敵百，需要的是做出正確決策帶領團隊的大將軍。在組織中越往上所需能力就越高。有點類似遊戲中，需要“特殊道具”提供能量，越是高階所需的道具越稀有難尋。文鮮明分享他個人成功經驗時提到，決定職業發展的，不只是你本職工作的勤奮程度，腦力、洞察力以及團隊領導力缺一不可，認知差距決定了你人生的最終高度。

世界知名的軍事家拿破崙曾說:「不想當將軍的士兵不是好士兵!」事實上能夠當上將軍的士兵寥寥無幾。就好比一家企業只有一位CEO，每一級的晉升，管理半徑、範圍和複雜程度皆不同，如同遊戲升級打怪，所需能力完全不一樣，需要“刷的裝備”也不一樣，我這些年觀察下來，唯有能持續培養不同層級的能力模型，與時俱進持續學習的人才，方能在職場上持續過關斬將。反觀無法走出舒適圈，只想重複過往成功經驗終將被淘汰。


●作者：黃至堯博士／兩岸人資專家，擁有台灣、美國、香港、中國大陸多年HR暨顧問經驗，兩岸四地企業演講人氣講師。

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