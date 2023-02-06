名家論壇》黃至堯／團隊領導力是現代企業生存的基本功

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明略科技集團副總裁，文鮮明 (Kenneth Man)，過去曾是我在德勤的學生，擁有多年管理經驗的他表示：事必躬親未必是好主管應有的行為！文鮮明強調，三國電影裡大將軍武功蓋世，動不動跑去敵方陣前單挑，在現實中完全不現實。單兵作戰能力再好，打十打百，就算不戰死沙場，也頂多是個少尉。
打勝仗從不是以一敵百，需要的是做出正確決策帶領團隊的大將軍。在組織中越往上所需能力就越高。有點類似遊戲中，需要“特殊道具”提供能量，越是高階所需的道具越稀有難尋。文鮮明分享他個人成功經驗時提到，決定職業發展的，不只是你本職工作的勤奮程度，腦力、洞察力以及團隊領導力缺一不可，認知差距決定了你人生的最終高度。
世界知名的軍事家拿破崙曾說:「不想當將軍的士兵不是好士兵!」事實上能夠當上將軍的士兵寥寥無幾。就好比一家企業只有一位CEO，每一級的晉升，管理半徑、範圍和複雜程度皆不同，如同遊戲升級打怪，所需能力完全不一樣，需要“刷的裝備”也不一樣，我這些年觀察下來，唯有能持續培養不同層級的能力模型，與時俱進持續學習的人才，方能在職場上持續過關斬將。反觀無法走出舒適圈，只想重複過往成功經驗終將被淘汰。
●作者：黃至堯博士／兩岸人資專家，擁有台灣、美國、香港、中國大陸多年HR暨顧問經驗，兩岸四地企業演講人氣講師。
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