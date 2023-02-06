二度入獄險遭槍斃！晚年病痛纏身笑看生死　星雲大師圓寂

朱雲漢直腸癌離世！醫師曝罹病「2大主因」：開刀難度高

▲國內知名學者、中研院院士所朱雲漢昨（5）日晚間因直腸癌離世，享壽67歲。（圖／翻攝中央研究院政治所網站）
▲國內知名學者、中研院院士所朱雲漢昨（5）日晚間因直腸癌離世，享壽67歲。（圖／翻攝中央研究院政治所網站）

記者張志浩/綜合報導

國內知名政治學者、中研院院士人員朱雲漢昨（5）日晚間因「直腸癌」離世，享壽67歲，胞兄朱雲鵬今（6）日凌晨也同步在臉書證實此消息。而據國民健康署資料顯示，大腸直腸癌已經是國內連續14年高居國內癌症罹患率之首，有「癌王」的稱號。台大醫院腫瘤內科主治醫師梁逸歆指出，直腸是消化系統的尾端，直腸癌主要因「家族病史」和「後天致癌因子」導致，治療上和其他部位結腸癌相比，雖然多了「放射線治療」的優勢，但腫瘤較難完全切除乾淨，且患者開刀後，常要面臨「肛門功能喪失」的後果，導致病患常常逃避手術治療。提醒民眾在日常飲食上應避免攝取過多油脂、紅肉, 並需要多運動, 攝取高纖食物等，若有家族病史或潛在症狀，也應儘早做篩檢，才能有效避免腸癌纏身。

我是廣告 請繼續往下閱讀
梁逸歆表示，大腸其實只是個俗稱，人體構造上屬結腸的一部分，結腸大致分為盲腸,升結腸、橫結腸、降結腸、乙狀結腸與直腸等六大部分，而「直腸」的功能是儲藏糞便，不只是結腸的一部分，其後就接著肛門，也是消化道系統最後一段，而大腸直腸癌就發生在結腸或結腸後段靠近直腸的部位，是結直腸癌中發生率最高的常見癌症。

▲大腸癌年輕患者，都有過量攝取含糖飲料的現象。（示意圖／取自photo AC）
▲大腸癌已經是連續14年的「癌王」，日常飲食上應避免攝取過多油脂、紅肉，若有家族病史或淺在症狀，也應儘早做篩檢，才能有效避免腸癌纏身。（示意圖／取自photo AC）
梁逸歆說，釀成大腸直腸癌的主因大致分為先天和後天2種，先天就是「家族病史」，這類人因天生基因、條件受限，平時應定期做篩檢做早期預防；後天則大多是「飲食和生活習慣」，若平時吃過多高油脂、攝取過多紅肉，食物中纖維素欠缺, 或沒養成定期的運動習慣，大腸直腸癌的發生機率就會提高。

不過梁逸歆也提及，以現代人的生活環境和條件，想要完全避免上述變因其實很困難，因此「定期檢測和早期預防」就顯得格外重要，目前國健署提供補助50-74歲民眾，每2年1次的定量免疫法糞便潛血檢查，這些福利民眾應好好把握，且大腸直腸癌早期其實沒什麼徵兆，若不透過檢驗，等到排便不順、糞便形狀改變，甚至出現血便時才就醫，通常就已經來到晚期，而在台灣國民健康署目前也有數據指出，透過糞便篩檢等次級預防，蠻多病人在早期篩檢就有提早發現大腸直腸癌，並其往往只是0期、1期，後續治療也就容易許多, 因此這十幾年來的篩檢有著不可或缺的功勞。

▲（圖／中華民國大腸直腸外科醫學會提供）
▲醫師提醒，民眾如果發現身體有類似8大異狀，大腸直腸癌可能已突破第一期，嚴重者甚至恐為第四期。（圖／中華民國大腸直腸外科醫學會提供）
大腸直腸癌的治療方面，梁逸歆指出，由於直腸位置較特殊，是腸癌中唯一可使用「放射性治療」的部位，但由於直腸固定在骨盆最深處，若有腫瘤開刀難度高，且直腸旁有很多組織，動刀後往往會影響排尿、排便，或是肛門功能喪失，因此不少患者會拒絕開刀，讓原本已在晚期的直腸癌愈加惡化。再次呼籲民眾早期接受篩檢, 若有確診大腸直腸癌, 務必接受正規治療。

國立陽明交通大學附設醫院院長楊純豪日前也表示，2023年大腸直腸癌可能出現彈跳式大幅度成長，第一期病患在手術治療下，治癒率能夠有95%以上，如果發現身體異狀，例如有腹脹腹痛、血便帶有黏液、明顯排便習慣改變、經常性腹瀉或便秘、大便變細小、重量減輕、貧血、可觸摸到腫塊等8大常見症狀，大腸直腸癌可能已突破第一期，嚴重者甚至恐為第四期。

中研院院士朱雲漢辭世！享壽67歲　胞兄證實：安詳往生

球王比利結腸癌逝！醫嘆「絕對可預防」：9成腸癌全因它

大腸癌明年恐翻倍成長？搞懂「8大常見徵兆」能救你一命

玩刮刮樂差點要命！男子狂輸和妻大吵　心肌梗塞發作險死

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀