朱雲漢直腸癌離世！醫師曝罹病「2大主因」：開刀難度高

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梁逸歆說，釀成大腸直腸癌的主因大致分為先天和後天2種，先天就是「家族病史」，這類人因天生基因、條件受限，平時應定期做篩檢做早期預防；後天則大多是「飲食和生活習慣」，若平時吃過多高油脂、攝取過多紅肉，食物中纖維素欠缺, 或沒養成定期的運動習慣，大腸直腸癌的發生機率就會提高。
不過梁逸歆也提及，以現代人的生活環境和條件，想要完全避免上述變因其實很困難，因此「定期檢測和早期預防」就顯得格外重要，目前國健署提供補助50-74歲民眾，每2年1次的定量免疫法糞便潛血檢查，這些福利民眾應好好把握，且大腸直腸癌早期其實沒什麼徵兆，若不透過檢驗，等到排便不順、糞便形狀改變，甚至出現血便時才就醫，通常就已經來到晚期，而在台灣國民健康署目前也有數據指出，透過糞便篩檢等次級預防，蠻多病人在早期篩檢就有提早發現大腸直腸癌，並其往往只是0期、1期，後續治療也就容易許多, 因此這十幾年來的篩檢有著不可或缺的功勞。
大腸直腸癌的治療方面，梁逸歆指出，由於直腸位置較特殊，是腸癌中唯一可使用「放射性治療」的部位，但由於直腸固定在骨盆最深處，若有腫瘤開刀難度高，且直腸旁有很多組織，動刀後往往會影響排尿、排便，或是肛門功能喪失，因此不少患者會拒絕開刀，讓原本已在晚期的直腸癌愈加惡化。再次呼籲民眾早期接受篩檢, 若有確診大腸直腸癌, 務必接受正規治療。
國立陽明交通大學附設醫院院長楊純豪日前也表示，2023年大腸直腸癌可能出現彈跳式大幅度成長，第一期病患在手術治療下，治癒率能夠有95%以上，如果發現身體異狀，例如有腹脹腹痛、血便帶有黏液、明顯排便習慣改變、經常性腹瀉或便秘、大便變細小、重量減輕、貧血、可觸摸到腫塊等8大常見症狀，大腸直腸癌可能已突破第一期，嚴重者甚至恐為第四期。