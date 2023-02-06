葛萊美獎榜單出爐！她不只是大贏家　天后這段話超霸氣

我是廣告 請繼續往下閱讀
而今年的頒獎典禮上可以說是星光熠熠，不僅有美國第一夫人頒獎，巨石強森、珍妮佛羅培茲都是頒獎人，珍妮佛羅培茲還帶著老公班艾佛列克一起出席，同樣身為頒獎人的瑪丹娜在Sam Smith與Kim Petras表演道德禁忌《Unholy》前的一段引言，更是讓全場歡呼，她提到：「我在音樂圈奮鬥40年，當有人覺得你的音樂有問題，是引起爭議的，或是危險的，一旦有人這樣形容你，你一定做對了什麼，才會這麼引人注目，我在這裡向反叛者們喊話，反叛者們，你們一定要知道，你們的無懼，製造問題的態度，會被聽見、會被看見、會被欣賞！」如此霸氣又囂張的話語，也只能出自瑪丹娜之口。
第65屆葛萊美獎重點得獎名單：
年度製作 Record of the Year
麗珠（Lizzo）《About Damn Time》
年度專輯 Album of the Year
哈利 （Harry Styles）《哈利屋》（Harry's House）
年度歌曲 Song of the Year
Bonnie Raitt〈Just Like That〉
年度新人 Best New Artist
莎瑪拉（Samara Joy）
最佳流行歌手演出 Best Pop Solo Performance
愛黛兒（Adele） 〈Easy On Me〉
最佳流行重唱／團體演出 Best Pop Duo / Group Performance
山姆史密斯（Sam Smith）, 金珮特拉絲（Kim Petras） 〈Unholy〉
最佳流行演唱專輯 Best Pop Vocal Album
哈利（Harry Styles）《哈利屋》（Harry's House）
最佳音樂錄影帶 Best Music Video
泰勒絲（Taylor Swift） 〈All Too Well: The Short Film〉
全球影響力大獎 Global Impact Award
德瑞博士（Dr. Dre）