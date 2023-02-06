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葛萊美獎榜單出爐！她不只是大贏家　天后這段話超霸氣

▲瑪丹娜擔任引言人發表的一席話，超級霸氣。（圖／翻攝瑪丹娜IG）
▲瑪丹娜擔任引言人發表的一席話，超級霸氣。（圖／翻攝瑪丹娜IG）

記者吳雨婕/綜合報導

第65屆葛萊美獎頒獎典禮於今（6）日稍早（美國時間5日）在美國洛杉磯Crypto .com Area落幕，天后碧昂絲（Beyoncé）入圍9項拿下4座獎，並以生涯累計共32座葛萊美成為大會史上最高獲獎紀錄的歌手，另外兩位呼聲極高的入圍者肯卓克拉瑪 （Kendrick Lamar）與哈利（Harry Styles）也分別抱回3項大獎。

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Lizzo以專輯《About Damn Time》奪下大獎「年度製作獎」（Record of the Year），哈利則是以專輯《Harry’s House》抱回「年度專輯獎」（Album of the Year），「年度歌曲獎」由Bonnie Raitt的《Just Like That》拿下，碧昂絲則是拿下4項獎項，累積奪下32座葛萊美獎，成為新一代制霸樂壇的歌手。

▲碧昂絲的豪宅遭人為縱火。（圖／翻攝碧昂絲IG）
▲碧昂絲以生涯累計共32座葛萊美成為大會史上最高獲獎紀錄的歌手。（圖／翻攝碧昂絲IG）
而今年的頒獎典禮上可以說是星光熠熠，不僅有美國第一夫人頒獎，巨石強森、珍妮佛羅培茲都是頒獎人，珍妮佛羅培茲還帶著老公班艾佛列克一起出席，同樣身為頒獎人的瑪丹娜在Sam Smith與Kim Petras表演道德禁忌《Unholy》前的一段引言，更是讓全場歡呼，她提到：「我在音樂圈奮鬥40年，當有人覺得你的音樂有問題，是引起爭議的，或是危險的，一旦有人這樣形容你，你一定做對了什麼，才會這麼引人注目，我在這裡向反叛者們喊話，反叛者們，你們一定要知道，你們的無懼，製造問題的態度，會被聽見、會被看見、會被欣賞！」如此霸氣又囂張的話語，也只能出自瑪丹娜之口。

▲瑪丹娜被爆分手27歲小男友。（圖／翻攝瑪丹娜IG）
▲瑪丹娜在葛萊美獎上的一席話，振奮人心。（圖／翻攝瑪丹娜IG）

​​第65屆葛萊美獎重點得獎名單：

年度製作 Record of the Year 

麗珠（Lizzo）《About Damn Time》

年度專輯 Album of the Year 

哈利 （Harry Styles）《哈利屋》（Harry's House）

年度歌曲 Song of the Year 

Bonnie Raitt〈Just Like That〉

年度新人 Best New Artist 

莎瑪拉（Samara Joy）

最佳流行歌手演出 Best Pop Solo Performance 

愛黛兒（Adele） 〈Easy On Me〉

最佳流行重唱／團體演出 Best Pop Duo / Group Performance 

山姆史密斯（Sam Smith）, 金珮特拉絲（Kim Petras） 〈Unholy〉

最佳流行演唱專輯 Best Pop Vocal Album 

哈利（Harry Styles）《哈利屋》（Harry's House）

最佳音樂錄影帶 Best Music Video

泰勒絲（Taylor Swift） 〈All Too Well: The Short Film〉

全球影響力大獎 Global Impact Award 

德瑞博士（Dr. Dre）

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