揪賈永婕聚會唱《First Love》！白冰冰上億豪宅內部曝光
「綜藝大姐大」白冰冰在跨年演出高唱日文歌《First Love》一鳴驚人，成為新聞焦點，當時給她靈感的就是防疫女神賈永婕，兩人事後在臉書交流，想要一起合唱這首宇多田光的招牌歌曲，引起網路熱議，終於選在元宵節合體，前往白冰冰位於新竹縣峨嵋鄉的上億豪宅裡聚會，同行者還有郁方、詹仁雄夫妻，一起搭船遊湖賓客盡歡。
記者江芷稜/綜合報導
白冰冰縱橫演藝圈多年，當年全台巡迴秀場演出，收入驚人，喜愛投資的她從不動產下手，在全台灣多處買了房子，除了她主要居住的林口300坪別墅，這處在新竹峨嵋鄉的豪宅，原本是王中平的湖邊咖啡廳，雖然生意不佳，卻有絕佳風景，她看上這裡美麗的景色，順便幫王中平解套，決定購買該處改建，成為和友人休閒散心的好地方。
白冰冰透露，自己和賈永婕、郁方都是公益活動愛好者，每年都是幫助原住民部落的好朋友，再加上《原子少年》的推手詹仁雄，也是合作活動愉快的好夥伴，因此促成這一場美麗的聚會。她帶著一票好友搭船遊覽峨眉湖的湖光山色、參觀台灣最大尊彌勒佛雕像，並以一桌佳餚宴請好友們，行程相當愜意，賈永婕也曬出與郁方、白冰冰的親密合照，讓網友羨慕不已。
賈永婕事後在臉書發文：「謝謝冰冰姐招待我們去她家玩耍，好吃好喝好玩還有紅包、伴手禮，從早玩到晚大人小孩都無敵開心！」至於女神一起合唱神曲的影片，她刻意賣關子，要大家發揮想像力。郁方則形容這是一個神祕的約會，「本來賈永婕說好讓我去（唱歌）墊底的，墊底我不怕，怕就怕在，《初戀》我都準備好了，冰冰姐卻完全沒有讓我有發揮的機會，我會繼續努力，準備期待下一次的約會。」