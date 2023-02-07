老婆太辣！許瑋甯坐邱澤大腿　豹紋緊身裙勒出S曲線

鄒承恩每天「被按摩到入睡」　控制欲讓愛妻抓狂

▲鄒承恩每天被按摩到入睡，控制欲讓愛妻抓狂。（圖／鄒承恩臉書）
▲鄒承恩每天被按摩到入睡，控制欲讓愛妻抓狂。（圖／鄒承恩臉書）

記者侯家瑜/綜合報導

愛寶與演員鄒承恩婚後育有一子，她近來上節目《震震有詞》爆料老公很大男人，掌控家中經濟之外，控制欲也超強。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲鄒承恩妻子愛寶上節目《震震有詞》爆料老公很大男人。（圖／和展影視提供）
▲鄒承恩妻子愛寶上節目《震震有詞》爆料老公很大男人。（圖／和展影視提供）
愛寶與鄒承恩結婚後沒有領過零用錢、家用，甚至連菜錢都沒有，主持人謝震武聽得驚訝：「那你們怎麼過生活？」愛寶表示，先生會帶著全家一起到賣場採買一週的食材，如果今天多煮了一道菜，那明天就減少一道菜，就連幫孩子多買一雙襪子都會被質問，愛寶解釋因為先生覺得她沒有數字觀念，因此家中經濟大權就由鄒承恩主導，但愛寶連先生有多少錢其實也不清楚。

愛寶接著也控訴鄒承恩愛比價、殺價，「但他都用眼神示意我去殺價，回到車上後還會對我發脾氣說幹嘛不從低價開始喊。」除了控制欲強，鄒承恩似乎很享受在家發揮大男人的個性，愛寶坦言因心疼先生拍戲很累，每天都要幫忙按摩到他入睡，曾經發生過愛寶太累不想幫忙按，鄒承恩隔天起床還會臭臉，愛寶說：「其實也是自己把老公寵壞了。」許聖梅忍不住表示：「我無法接受，若發生在我家，只有兩條路，一是先生拿錢來、二是直接離婚，不然怎麼過日子？」

更誇張的是疫情期間工作減少，鄒承恩多了許多時間在家帶小孩，便主動問愛寶：「妳要不要出去找工作賺錢？」當愛寶即將應徵醫美集團應徵主管職時，他問：「妳就職後主管是男的？面試妳的是男的？」等問題，更要愛寶好好思考確定那主管不會對愛寶有其他想法，去工作後還要另外請保姆或花錢上才藝班，衡量之下能賺到錢嗎？種種分析後，愛寶反被鄒承恩說服，拒絕了新工作機會，也讓她著實傷心一陣子。

聽完愛寶與鄒承恩的相處，主持人謝震武問：「結婚這6年來會不會過得水深火熱？」愛寶表示對現在的婚姻生活還算滿意，雙方相處並非到無法溝通，甚至對於鄒承恩的大男人，愛寶似乎挺甘之如飴，也覺得對方這一切都是愛她的表現。

▲愛寶表示與鄒承恩的婚姻生活還算滿意。（圖／鄒承恩臉書）
▲愛寶（左）表示與鄒承恩（右）的婚姻生活還算滿意。（圖／鄒承恩臉書）

葛斯齊將「衝去北京告張蘭」　笑喊汪小菲、張穎穎是真愛

林襄被孫生抱怨「吵架愛摔東西」　吳宗憲勸她改掉壞脾氣

獨／詹仁雄長年受失眠所苦　「不靠藥物控制」只求一件事

82歲秀場天王「罹帕金森氏症」賣4棟房　每月醫藥費曝光

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀