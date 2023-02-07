鄒承恩每天「被按摩到入睡」　控制欲讓愛妻抓狂

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愛寶接著也控訴鄒承恩愛比價、殺價，「但他都用眼神示意我去殺價，回到車上後還會對我發脾氣說幹嘛不從低價開始喊。」除了控制欲強，鄒承恩似乎很享受在家發揮大男人的個性，愛寶坦言因心疼先生拍戲很累，每天都要幫忙按摩到他入睡，曾經發生過愛寶太累不想幫忙按，鄒承恩隔天起床還會臭臉，愛寶說：「其實也是自己把老公寵壞了。」許聖梅忍不住表示：「我無法接受，若發生在我家，只有兩條路，一是先生拿錢來、二是直接離婚，不然怎麼過日子？」
更誇張的是疫情期間工作減少，鄒承恩多了許多時間在家帶小孩，便主動問愛寶：「妳要不要出去找工作賺錢？」當愛寶即將應徵醫美集團應徵主管職時，他問：「妳就職後主管是男的？面試妳的是男的？」等問題，更要愛寶好好思考確定那主管不會對愛寶有其他想法，去工作後還要另外請保姆或花錢上才藝班，衡量之下能賺到錢嗎？種種分析後，愛寶反被鄒承恩說服，拒絕了新工作機會，也讓她著實傷心一陣子。
聽完愛寶與鄒承恩的相處，主持人謝震武問：「結婚這6年來會不會過得水深火熱？」愛寶表示對現在的婚姻生活還算滿意，雙方相處並非到無法溝通，甚至對於鄒承恩的大男人，愛寶似乎挺甘之如飴，也覺得對方這一切都是愛她的表現。