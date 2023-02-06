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女力大爆棚 嘉藥4位優異生提前畢業

▲嘉藥校長李孫榮(中)與4位優秀畢業生合影。左起趙珮岑、張佳芳、林芃岑及陳惠禎（圖／記者林怡孜攝，2023,02,06）
▲嘉藥校長李孫榮(中)與4位優秀畢業生合影。左起趙珮岑、張佳芳、林芃岑及陳惠禎（圖／記者林怡孜攝，2023,02,06）

記者林怡孜/台南報導

嘉南藥理大學今(6)日為職安系學生趙珮岑與陳惠禎、消防學程張佳芳以及資管系林芃岑四位成績優異且提早完成修業的同學，舉辦一場簡單溫馨的畢業典禮，校長李孫榮親自分別為學生撥穗並頒發學士畢業證書，系上多位師長也一同參與慶賀，獻上滿滿的祝福。

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嘉南藥理大學自95學年通過實施提早畢業制度至今，陸續有35位學生完成提前畢業；依據成績優異學生提前畢業辦法規定，學生必須在修業年限屆滿前一學期或一學年修滿該系學分，且每學期學業及操行成績須80分以上，同時成績排名須在該系該年級該班前百分之五才能提出申請，符合上述申請資格之學生十分難得且相當優秀。


本次提前畢業的職安系學生趙珮岑與陳惠禎，受到同為提前畢業的學姊蔡宇雯影響，兩人便約定好以此為目標一同念書互相鼓勵，不僅順利提前畢業，且隨即考取乙級職業安全衛生管理技術士證照，優異表現獲得多家廠商的青睞，畢業後即可就業。消防學程張佳芳同學在學期間完成修業並考取升降機乙、丙級、EMT-1、防火管理人等多張專業證照，完美表現成功提前畢業。資管系林芃岑原本選念他系，但大一時意外發現對資訊的喜好而轉系修讀。她積極做好時間管理，修習更多課程及參加社團活動。林芃岑畢業後計畫出國找工作，擁有日語N1證照的她相信在職場上更能得心應手。


嘉藥校長李孫榮祝賀4位同學在鵬程萬里、展翅高飛之際，也別忘了畢業不是學習的結束，而是重新學習的開始，更別忘了嘉藥永遠是所有校友最佳的後盾，有空可以多回來學校敘舊，鼓勵學弟妹。

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