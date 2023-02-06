女力大爆棚 嘉藥4位優異生提前畢業

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嘉南藥理大學自95學年通過實施提早畢業制度至今，陸續有35位學生完成提前畢業；依據成績優異學生提前畢業辦法規定，學生必須在修業年限屆滿前一學期或一學年修滿該系學分，且每學期學業及操行成績須80分以上，同時成績排名須在該系該年級該班前百分之五才能提出申請，符合上述申請資格之學生十分難得且相當優秀。
本次提前畢業的職安系學生趙珮岑與陳惠禎，受到同為提前畢業的學姊蔡宇雯影響，兩人便約定好以此為目標一同念書互相鼓勵，不僅順利提前畢業，且隨即考取乙級職業安全衛生管理技術士證照，優異表現獲得多家廠商的青睞，畢業後即可就業。消防學程張佳芳同學在學期間完成修業並考取升降機乙、丙級、EMT-1、防火管理人等多張專業證照，完美表現成功提前畢業。資管系林芃岑原本選念他系，但大一時意外發現對資訊的喜好而轉系修讀。她積極做好時間管理，修習更多課程及參加社團活動。林芃岑畢業後計畫出國找工作，擁有日語N1證照的她相信在職場上更能得心應手。
嘉藥校長李孫榮祝賀4位同學在鵬程萬里、展翅高飛之際，也別忘了畢業不是學習的結束，而是重新學習的開始，更別忘了嘉藥永遠是所有校友最佳的後盾，有空可以多回來學校敘舊，鼓勵學弟妹。