「原子」第一團！源少年搶先Ozone開唱 甜蜜告白粉絲
AcQUA源少年宣布將於3月25日在信義劇場Legacy MAX舉辦「AcQUA【源】2023 LIVE 音樂會」，這也是他們出道後的首場演唱會專場，比同為選秀節目《原子少年》出道的男團Ozone更早開唱，源少年的演唱會門票將於2月10日開賣。
記者吳雨婕/綜合報導
談及作為「AcQUA源少年」出道後，首次舉辦專場演出的心情，黃莑茗和李秉諭表示，比起緊張，更多的是期待和興奮，這次是屬於AcQUA的演唱會，意義非凡，這也是每位團員在2023年最重要的心願之一；林毓家和盧佾暘則表示，內心很激動也很緊張，第一次以AcQUA的身分舉辦專場，很期待與粉絲們見面，也希望大家會喜歡這個「大計畫」；而須弘道也開心說道：「完全不會緊張，反而非常興奮能把累積的作品全部展現出來，希望觀眾們可以好好欣賞，一起Have Fun！」
對尚未出道便相伴左右的歌迷，成員們也忍不住感性告白：「每一次的練習都會想起粉絲辛苦做的應援，或者是到現場的支持，這些心意都會銘記在心，我們愛你們！」佾暘也特別傳遞內心話：「謝謝所有的粉絲，不管你們是從原子初期、AcQUA源少年或是前幾天才喜歡我們的，真的都很感謝，你們的鼓勵、應援是我們追夢路上最大的動力。」