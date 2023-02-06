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《浪漫速成班》50歲自助餐阿姨的獨家浪漫　弟弟變戀愛腦

▲劇中，全道嬿（左）以溫暖的方式照顧素昧平生的鄭敬淏，成功打動對方的心。（圖／翻攝tvN）
▲劇中，全道嬿（左）以溫暖的方式照顧素昧平生的鄭敬淏，成功打動對方的心。（圖／翻攝tvN）

記者陳雅蘭/專題報導

韓劇《浪漫速成班》正式打進Netflix台灣TOP 10第一名，該劇是由50歲的「坎城影后」全道嬿跟39歲的鄭敬淏擔綱男女主角，2人劇中「性格」彷彿對調般，新穎的「浪漫故事」深受觀眾喜愛，最新一集收視率創下開播新高達到11.8％，魅力攀升。在昨（6日）播出的第8集中，「標準固執直男」鄭敬淏終於了解「愛情真諦」，他正視自我心意，以行動代替「用嘴巴說愛」，追求模式雖然老掉牙，仍成功令觀眾心花怒放。

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以下有些微劇透，慎入

▲劇中，全道嬿飾演自助餐老闆「南行善」，只要是為了身邊所愛的人，她都無所畏懼。（圖／翻攝tvN）
▲劇中，全道嬿飾演自助餐老闆「南行善」，只要是為了身邊所愛的人，她都無所畏懼。（圖／翻攝tvN）
浪漫勵志喜劇《浪漫速成班》講述國家前代表選手出身，現為「國家代表小菜店（自助餐）」老闆的南行善（全道嬿 飾），儘管經濟狀況不富裕，但因為女兒（事實為外甥女）希望能上補習班數學名師崔直說（鄭敬淏 飾）的課，面臨許多現實挫折，全道嬿依然憑著好手藝做出美食，讓有厭食症的鄭敬淏能奇蹟吃光，鄭敬淏決定以私人家教的方式來回報，沒想到兩人進而發展出浪漫戀情。

劇中，全道嬿性格如同角色名字般相當「行善」，儘管鄭敬淏不可一世、橫行不講理，她只要見到對方不舒服、餓肚子，就會老媽子上身，不收任何回報也要照顧對方三餐，個性十分熱情；對自己以外的人毫不關心的鄭敬淏，因此對全道嬿的一舉一動非常在意，甚至出現友達以上的情感，讓他驚慌自認「生大病」。

▲劇中，鄭敬淏飾演補教界名師「崔直說」，他討厭自助餐阿姨全道嬿愛多管閒事，仍漸漸被對方的吸引。（圖／翻攝tvN）
▲▼劇中，鄭敬淏（上）飾演補教界名師「崔直說」，他討厭自助餐阿姨全道嬿愛多管閒事，卻漸漸被對方的吸引。（圖／翻攝tvN）
▲劇中，全道嬿飾演自助餐老闆「南行善」，只要是為了身邊所愛的人，她都無所畏懼。（圖／翻攝tvN）
 
《浪漫速成班》最新一集中，鄭敬淏學生時期沒錢吃飯，每每光顧「善家考試餐館」，老闆娘總是熱情招待豪華家常菜，也不跟鄭敬淏收取應有餐費，老闆的「獨有浪漫」暖在他心頭；鄭敬淏長大後雖然離開小區，但該份恩情始終沒忘；直到發現全道嬿竟是恩人的女兒，他對她的情感之謎順勢解開，鄭敬淏會心一笑的說：「我現在明白了，為什麼我只能接受她做的料理，為什麼我會無緣無故的掉淚，為什麼我老是在意她跟她的家人。」

固執的鄭敬淏終於選擇投降，決定為愛付出，大手筆買下全道嬿經營的自助餐店，當起祕密房東幫她減半租金，為了不被起疑心，甚至加碼送整棟住戶一戶一台冷氣；他也愛屋及烏，對全道嬿的家人疼愛有加，送ipad、帶去高級餐廳、團購便當樣樣來，這「為『善』不欲人知」的舉動，也讓全道嬿對鄭敬淏產生「特殊情感」。

《浪漫速成班》題材非老舊的男追女愛情故事，也未將「男大女小」的形式定格主角，劇名的「浪漫」更絕非字面之意，而是透過一日必備的柴米油鹽醬醋茶的「生活儀式」，以及「一加一大於二」的陪伴力量溫暖人心。

除了生活的浪漫，愛情的浪漫亦是大多數人的精神來源之一，編劇以鄭敬淏跟全道嬿這對相差10歲的「忘年姐弟戀」跳脫偶像劇制式框架，從過往牽起的緣分，到現在的幸福延續，這「緣分變為命運的歸納推理」的故事，光聽起來就非常浪漫，亦讓人聯想到第6集編劇想傳達的「人生無解答，僅有多個標準答案」，人生未有固定公式，別自負無能而拒絕不多嘗試、不視奇怪為不可能，廣闊的視野與高度，或許更能快速找到心目中對事的各種解答。《浪漫速成班》每週六、日獨家在Netflix播出。

▲劇中，鄭敬淏（上圖右，下圖左）跟被全道嬿溫暖的個性打動。（圖／翻攝tvN）
▲▼劇中，鄭敬淏（上圖右，下圖左）被全道嬿溫暖的個性打動。（圖／翻攝tvN）
▲劇中，鄭敬淏跟被全道嬿溫暖的個性打動。（圖／翻攝tvN）
 

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