蔡允潔「女兒哭整晚」累到放棄釀慘劇！她淚崩狂說對不起
34歲女星蔡允潔在去年聖誕節生下女兒「小福星」之後，廣受外界祝福，也時常在社群平台分享新手媽媽的故事。不過蔡允潔昨（5）日卻突然發文抱怨，女兒因不明原因嘔吐、爆哭整晚，讓她心態一度崩潰想要放棄，不斷對著女兒流淚道歉。
娛樂中心/綜合報導
蔡允潔在臉書發文透露，「昨天小福星超越了自己，真的不誇張，哭了整整一個晚上，幾乎沒有停過。」她也說，自從有了上次後悔的經驗，這次再也不敢兇女兒，但夫妻倆嘗試了各種方法都沒有用，「老公覺得她可能只是想討抱抱，所以！最後我們把她放床上，想說～一切方法都試了，不然就讓他在床上冷靜一下…」
正當體力逐漸被耗盡，準備放棄一切時，蔡允潔才轉身看到女兒吐了一整身，「床也全部都濕了，是那種不舒服的吐，然後我哭了！眼淚一直一直流，跟小福星說對不起…一直一直對不起…然後她用她那雙無辜的眼睛，就這樣看著我一直流淚，我想，我永遠都無法忘記那個時刻。」
蔡允潔自責地表示，「我以為我已經很有耐心的去陪伴，哄她，可是遠遠遠遠不夠，我還是沒有幫他解決她的不舒服，只是自私的想休息片刻，如果她能說話有多好？如果我能夠通靈有多好？」
最後蔡允潔也深刻感受到為人母親的辛苦，直呼：「這條學習的路真的很長很遠啊⋯我可以把妳塞回去肚子裡嗎？雖然！後期身體也是很不舒服，但至少可以好好睡覺。」（編輯：詹鎰睿）