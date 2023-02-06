蘇慧倫美照太凍齡！曝第一次無知經歷 自豪：我是最好的
喜歡旅行的蘇慧倫，日前一家人到日本旅行，終於能再度享受滑雪樂趣，看著兒子首次嘗試滑snowboard，第二天就勇敢地被帶去坐纜車，回想起自己第一次滑雪，她表示：「反正上了～就得想辦法下去，當初我也是在還來不及考慮心臟強度的無知狀態下，就被帶上纜車了。」而她這次都是在初學者雪道滑雪，發現自己似乎是滑的最好的那一個。
記者吳雨婕/綜合報導
這次旅行，蘇慧倫也遇到了許多美麗風景，像是在新幹線的自由席上，一位日本男性，看到她沒有和兒子坐在一起，就主動站起來要和她換座位；也碰巧在路上遇到拉麵名店，運氣很好不用排隊；在鎌倉的小巷買了長相可愛的草莓大福，結果口味驚為天人，她說：「以前出門旅行都會先做功課，去找當地一些有名的餐廳或特別的食物，當作旅途中的一個目標，現在越來越不這麼做了，尤其身邊帶著小孩的時候，類似這樣與食物的巧遇，心情上得到的驚喜與舒適，是和花時間尋找排隊而達成計畫不同的。」雖然也有踩雷的時候，但隨遇而吃，能吃就是福，反而感受到不同的旅行意義。
此外，蘇慧倫連續2年擔任知名保健食品品牌代言人，在廣告中，蘇慧倫坐在搭建好的青春列車前行，她說：「拍廣告搭景的月台與火車很美很真實，坐在火車上時一直有種要搭火車去旅行的錯覺。」她不忘感謝廠商信任，能連續擔任代言人。