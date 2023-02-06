「模仿犯」羞辱影帝學狗爬　吳慷仁：我一定會抓到你

Netflix懸疑影集《模仿犯》今（6）日發布前導預告，以一名女子遭受綁架、凌虐的慘叫聲掀起開端，數則連續殺人犯的報導報導緊接而來，一名疑似背後主使者的男子也隨著媒體報導戴著詭譎日式能面具現身挑釁：「期待吧，遊戲就要開始了。」
記者羅凌筠/綜合報導
金獎影帝「阿西」陳博正在劇中甚至為了喚回親人，犧牲形象在路上學狗爬，疑似背後主使的神祕面具男更囂張的登上電視台威脅：「不信我會再殺一個是嗎？」猖獗行徑讓擔任負責偵辦整起連續殺人案的檢察官吳慷仁也忍不住透過媒體對他喊話：「我一定會抓到你的，你玩完了！」
面對《模仿犯》如此錯綜複雜的劇情架構，讓劇組從籌備改編、拍攝到後期製作耗時超過3年，審慎製作影集每個細節，企圖打造華語類型影集的全新型態，而對於作品即將於3月31日與全球觀眾見面，導演張榮吉興奮表示：「很期待我們醞釀許久的作品終於要與觀眾見面，我們在這樣的懸疑推理類型片形式包裝底下，其實更多的是掙扎的人性對於善與惡的爭辯，也在視覺、動作或場面上做了很多新的嘗試與突破，希望給觀眾一個新的感官刺激。」
吳慷仁也說：「類型劇就是這麼有趣，不到最後你都不會知道兇手是誰？結局是什麼？就像每個角色間都有一條線牽引著，會隨著劇情推進慢慢整理、散發出去，我自己就隨著曉其（角色名）把每個角色牽連起來，很像把一條條的人物線索結成一個蜘蛛網，我覺得那個蜘蛛網是展開得很漂亮，很期待觀眾跟我們一起釐清這每條線的脈絡。」