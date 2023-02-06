中市老屋補助案僅23件　議員批市府推動牛步化

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陳俞融發現，目前全台中30年以上的老屋高達約45萬棟，且逐年增加中，然而台中市府針對老舊建築物結構安全性能(耐震能力)評估提出補助方案，其中初步評估補助經費新臺幣330萬元，每棟補助上限1.5萬元，今年卻只有23件申請，相比台中現存老屋數量，比例差異相當大，顯示市府推動老屋居住安全改善牛步化。
陳俞融指出，除了老屋健檢，雖然都發局有針對現有老舊建築，推出老屋活化改造運動補助方案及都市更新整建維護補助方案，但前者僅針對中區及部分西區、東南區提供補助，而後者補助限制條件多，造成108年至今，每年都只有一件申請案，109年更無人申請。
陳俞融說明，台中其他區域依然有老屋更新及健檢的需求，例如北區租屋人口眾多，因此保障租屋族居住安全，就成為自己首要關注的目標，但北區開發早，因此老舊建築物數量比其他區域多，根據內政部不動產平台資料，台中市北區屋齡30年以上之房屋就有39618處，為全台中29區中老屋數量最多之行政區，且北區有四分之一的房屋為30-40年屋齡，比例也位居台中市行政區之冠，顯示老屋更新及居住安全維護有其必要性。
陳俞融建議市府，應未雨綢繆，積極正視目前台中老屋問題，例如透過社群軟體等網路行銷方式，加大相關補助宣傳力道，並提高補助預算編列，甚至可以增加老屋改建獎勵項目，提高民眾申請意願，以有效保障市民居住安全。
都發局表示，市府目前已成立都市更新總顧問及危老輔導團，受理相關法令諮詢，協助民眾提案，更成立50處危老重建工作站，就近服務輔導重建，以加速推動都市更新及危老重建。目前台中市危老重建核准案件數達510案，核定案件量全國第二；開工率更高達96.8%，全國第一。