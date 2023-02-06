中捷運進站音樂徵選開跑　打造在地聲音記憶

我是廣告 請繼續往下閱讀
中捷公司董事長林志盈指出，這次進站音樂徵選是「台中捷運公共藝術地景音樂設置計畫」重要的一環，18個車站、18個聲音故事，期待透過群眾的力量來展現一座城市的性格。除了進站音樂外，未來還有離站音樂、進站閘門警示音、首末班車及節慶特殊音樂的規劃，最難能可貴的是，該案是國內公共藝術首度以音樂形式融入捷運站體，可說是公共藝術的創舉。
中捷公司表示，「台中捷運公共藝術地景音樂設置計畫」透過公共藝術邀請比件方式，由台灣聲景協會得標，負責執行辦理。根據台灣聲景協會調查，台中捷運沿途有許多獨特的聲景，包括北屯雷公汴如雷聲般地湍急流水、南屯老街80多年的犁頭店千錘百鍊的工藝聲響，以及城市公園綠地的原生蟲鳴鳥語等。
除了挖掘在地聲景特色外，台灣聲景協會還特別與逢甲大學電聲實驗室團隊合作，導入「IRs(Impulse Response)」空間聲響模擬技術，收錄站體空間聲響資料，提供創作者模擬現場的聆聽感受，希望讓作品結合科技與文化的力量，打造出人類與環境最友善的聲景音樂。
中捷進站音樂徵選收件期間為2月9日至4月8日，入選者將安排創作工作坊課程，由國內資深音樂人親自指導，歡迎對音樂創作有興趣的朋友一起替台中留下時代的聲音記憶。