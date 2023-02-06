台中巨蛋65億經6次流標　議員：延宕又增預算

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周永鴻指出，日前有民眾爆料，各公所發送的年度特刊寫著「台中巨蛋孵化中，力拚2022年底開工」，但當時巨蛋已經在農曆年前第6度流標，市府無法確定動工時間，只是繼續喊話「有信心2023年動工」。
周永鴻表示，去年5月盧市府光是為綠美圖舉辦上樑典禮宣傳居然就花費550萬，但其實工程已經大幅延宕，原本的工程告示寫到預計2022年6月工期完成，後來市府改成宣傳今年（2023）底完工，明年開始營運。
周永鴻更指出，盧市府去年7月也花費300萬為會展中心舉辦上樑典禮，但東側工程進度大幅延宕，預計2024年整體工程才會完工、2025年正式開幕，西側進度則是毫無進展。總預算更從原本林佳龍時期的58億元，兩度追加預算增到88.11億。
周永鴻補充，盧市府上任後捷運藍線預算大增327.54億，今年初才又再次送出綜合規劃書到中央，市府卻總把進度延宕歸咎給中央。
周永鴻認為推動重大建設要有縝密的執行力，他呼籲盧市府要多花力氣在行政執行面，少花心思在宣傳上，才能真正造福台中市民。
運動局表示，「台中巨蛋體育館」，備受市民期待，巨蛋興建工程招標，但因歷經物價波動及疫情缺工缺料影響，以及巨蛋工程大跨度鋼結構及預力系統施工複雜性，招標結果未達法定家數流標，市府將持續積極招標及克服工程技術介面整合積極推動建設，且反映市場環境營建物價指數大幅上漲，原編列經費考量近年營建物價指數大幅增漲，市府將因應滾動研議檢討，以2023年能順利發包開工為目標積極趕辦，符合台中市民期待。
建設局也說，台中巨蛋先前6次招標因投標廠商未達法定家數而流標，經詢業界優秀營造團隊表示因物價上漲、公共工程案量大，大部份有能力的營造廠商多人力不足、捉襟見肘，且因台中巨蛋為市府指標性建築案件，規模較大、界面複雜，廠商評估標案內容及備標相對謹慎，但此次公告招標後仍有接獲廠商來電詢問招標內容或提出相關建議，顯見業界優秀營造團隊及各界專業廠商均對台中巨蛋倍感興趣。
建設局提到，為強化未來巨蛋使用機能、提升國際級運動賽事與展覽水準並增加廠商投標意願，市府正邀集相關單位就台中巨蛋工程招標文件研提優化設計方案、評估符合市場行情的預算單價並提出相關專業建議，市府招標過程主動作為審慎樂觀，歡迎有意願的優質營造廠商踴躍投標。