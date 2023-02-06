NBA／獨行俠做出浮士德式的交易　失去的恐怕比得到更多

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讓我們誠實的面對以下事實：在只有籃網能開給他最大金額合約且去年夏天他的場外風波幾乎讓自己在自由市場上行情掉到最低點的情況下，Irving仍只乖乖打了不到半個賽季的球就故態復萌，獨行俠怎麼能相信自己能管理好這名任性的球星？
如果今天是湖人決定這樣做，那是可以理解的，因為由38歲的LeBron James打開的奪冠之窗正在慢慢關閉，他們有理由和時間壓力去放手一搏、做出豪賭。但Doncic才23歲，而且最快2026年才會成為自由球員，他們為何要做這樣自毀式的操作？
獨行俠現在沒得選擇，他們必須在休賽季付給Irving錢，因為他們為此交易付出了兩個優秀的先發球員，1個不受保護的首輪選秀權和2個次輪選秀權。如果他們不想要這些犧牲放水流，那Mark Cuban今夏就要拿出4年1.985億美元的合約。
如此，獨行俠幾乎打算將Doncic和Irving綁定在一塊，這個後場明星組合將成為他們最後的賭注。但Irving在騎士末期、塞爾提克和籃網的經歷，都證明了他不是組建一支球隊的長期選擇，因為他不會安份的在兩、三個賽季中好好打球。
而且獨行俠在這筆交易中也失去了一些陣容深度，Spencer Dinwiddie是被低估的持球手，本季場均17.7 分、三分球命中率達到40.5%；Dorian Finney-Smith是球隊最重要的側翼輪換，也是防守端的要角。就算Irving在此打出他該有的水準，他們這筆交易也不過算是打平罷了。
另外，獨行俠目前的問題在於防守，上賽季他們的防守效率為109.4，排名聯盟第6；這一季115.4，聯盟第24。Jason Kidd的防守策略是壓低節奏，阻止對手進行擋拆，但這一個賽季不起作用了。Irving在這方面是無法幫助球隊的，而且若你想到他們之後的先發可能是：Doncic、Irving、Tim Hardaway Jr.、Christian Wood和Dwight Powell時，就很難對他們重新在防守端振作有所期待。
獨行俠進攻上限是高的，因為他們有Doncic，但他們去年是靠著球隊的防守打進西區決賽的。現在他們沒有這些資本了。然後，Irving帶來的是更衣室不穩定的氛圍，以及那種自私的文化，以及球隊今年夏天本來可以擁有的2500萬美元補強空間。
那實在無法讓人樂觀起來，但那就是獨行俠深思熟慮後的選擇，我們只能拭目以待。