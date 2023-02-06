【健康我+1】健康週報｜成人接種疫苗、「瘦胖子」糖尿病死亡風險較肥胖者高2倍、帶您一覽捐血中心奧秘

成人接種疫苗：保護自己及身邊所愛的人成人的抵抗力會隨著年紀增長，而逐漸下降，因此成人接種疫苗不只能預防疾病，更能提升自我保護力並降低住院與死亡風險，同時也是維持生活獨立性與品質的關鍵。過去都把預防傳染病重心放在抵抗力尚未成熟的新生兒或幼兒上，然而徐任甫醫師則認為不管身為哪個族群、哪個年紀，都應該有接種疫苗的預防觀念，才能擁有最好的保護力。點我看新聞
我是廣告 請繼續往下閱讀
「瘦胖子」是什麼？ 糖尿病死亡風險較肥胖者高2倍《美國醫學會雜誌》於2012年發表一篇研究表示，近四分之一的瘦子患有糖尿病前期。更驚人的發現是，一個被診斷患有糖尿病的瘦胖子，比被診斷患有糖尿病肥胖者，死亡風險高出兩倍。 為什麼明明體重都標準，體脂肪卻降不下來？
罪魁禍首在於「胰島素失衡」，由於胰島素負責調節血糖，會把血液中多餘的糖儲存為脂肪，若胰島素長期過高，就會引發代謝及荷爾蒙的變化，導致慢性發炎及肌肉流失，進一步加劇糖尿病前期或糖尿病的惡性循環，無論是胖或瘦。 點我看新聞
捐血頭暈是貧血？醫師：錯！ 更透漏捐血人最常因「它」被婉拒許多民眾聽到血庫缺血，便熱心加入捐血行列，希望能捐血一袋救人一命，但有捐血人填寫登入資料，進入面談室後卻遭婉拒。想要捐血還需要通過層層關卡，符合捐血標準者才能救助他人，台南捐血中心何國維醫師指出，民眾進入面談室後，最常因為血滴沉不下去，也就是「血紅素不足」而無法捐血，在婉拒原因中排行第一。
而捐血人最常見的貧血原因是什麼呢？何國維醫師表示，最常見的原因就是「缺鐵性貧血」，根據內政部2017至2020國民營養健康狀況變遷調查結果，符合捐血年齡（17-65歲）的女性中，貧血的比例低則7-8%，高則接近20%，研究發現女性貧血主要是因缺鐵造成的，而且與月經發生年齡層高度重疊，推測該階段女性是因月經流血造成慢性鐵質流失，進而導致缺鐵性貧血的發生。點我看新聞
捐血後血液需經多少關卡才可使用？ 探訪捐血中心帶你一次瞭解！當民眾做好捐血人資料登記，確認符合捐血資格，進入採血室採血後，捐血中心會收到捐血人的資料、試管檢體、血袋。劉俊宏課長提到，試管檢體會送至「檢驗課」進行檢驗，了解民眾捐出的血是否可以使用，若檢驗合格才能供應給醫院端做輸血之用。
而血袋則會送至「成分課」進行處理，劉俊宏課長形容成分課就有如「拆解工廠」，血液中有許多的成分，但並不是每個病人都需要這麼多的成分，若將血液進行分離、拆解，一袋血能救的不止一條命。
民眾捐出來的血簡單可分為三種血品，第一種是血球，第二種是血漿，其他像是血小板、冷凍沉澱品、白血球等則是第三種血品，而這也是為什麼會有「一袋血能救三個人」的說法產生。點我看新聞
76歲嬤破胰臟癌「癌王」魔咒 前導化療再手術6年不復發「癌王」胰臟癌位置隱密且惡化迅速，等到發現通常已是晚期，且8成患者無法進行手術治療，平均存活時間僅半年。台中榮民總醫院一般外科醫師羅少喬說明，手術若合併「前導性化療」，將腫瘤縮小後再動刀，可提升存活率。一位高齡76歲的阿嬤確診胰臟癌，手術前先化療，再進行外科界最高難度的「胰頭十二指腸切除術」，近6年來沒再復發！點我看新聞
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56721
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw