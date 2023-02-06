男子跨國網購「遠端矯正隱形牙套」　竟造成永久性損傷

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遠端矯正牙齒 在家DIY牙模據《BBC》報導，傑米（Jamie）打算進行矯正牙齒，但費用高達4千至6千英鎊（約新台幣14.8至22.6萬），他便求助於全球最大的遠端銷售隱形牙套公司Smile Direct Club（SDC）。
這家總部位於美國的遠端矯正牙齒公司，以新台幣約6.7萬的價格提供隱形牙套，民眾不需要親自跑診所。該公司稱，自家產品與傳統牙套相比，矯正牙齒更快、更便宜，已使超過180萬人獲得成功治療，且其附屬牙醫和齒顎矯正專科醫師對治療會負起全部責任。
遠端矯正牙齒要如何進行？在療程開始之前，民眾可選擇到門市進行牙齒3D掃描，或是收模型組在家裡DIY牙模。傑米決定在家DIY牙模，接受了為期6個月的矯正療程，寄來的盒子上並貼有監測他狀況的牙醫名字。
牙齦萎縮 牙齒磨損搖搖欲墜然而，6個月後，傑米在社交網站上發文表示，牙套導致他的門牙受損，讓他無法咬蘋果，「我的一顆門牙開始搖晃，我的琺瑯質很奇怪，好像被牙套磨掉了一些，矯正器讓我的牙齦萎縮，我很痛苦。」
傑米聯繫客服後，通過網路與「牙科專家」聯繫，得到的回應是，他的牙齒問題是正常的，且會隨時間消退，並鼓勵他繼續配戴矯正器。報導指出，目前尚不清楚這位所謂的「牙科專家」需要什麼專業資格。
SDC將自己定位為「實體牙科行業的顛覆者」，網站稱用戶可「從頭到尾遠程」與英國註冊牙醫進行「定期虛擬登記」。但傑米卻表示從未與監測他的牙醫聯繫過，也沒有被通知要去看牙醫。
傑米與多位用戶因配戴牙齒矯正器導致牙齒受損，決定向SDC要求賠償。然而，該公司要求簽屬保密協議才能退款。經過數月的談判，傑米終於獲得了全額退款，保密合約中禁止他對SDC的「商業聲譽造成負面印象」，他直說：「我太天真了！」
逕自安裝牙套 恐釀永久損傷傳統的矯正牙齒中，牙套與軌道等，都需要由牙醫甚至齒顎矯正專科醫師親自看診後才能安裝，考量因素包括口腔、牙齒和牙齦組織的健康狀況，以及牙根能否維持運動等。且民眾戴牙套後，可透過定期看診讓牙醫監測牙齒的矯正情況，有助發現和解決並發症。
牙醫維多利亞桑普森（Victoria Sampson）說明，民眾可能低估了矯正器對於牙齒的作用力，如果在事前檢查時遺漏了蛀牙或牙齦疾病，就可能會失去牙齒。她有一位個案，就是因為矯正器移動牙齒速度太快，加上個案牙根太短、無法承受矯正器的壓力，導致咬合歪斜，最終失去門牙。
英國牙醫協會表示，遠程矯正牙齒使用的3D掃描和DIY牙模不足以批准為牙齒矯正器。專家提醒，沒有任何方法能夠取代醫師親自進行臨床檢查，購買遠端矯正牙齒療程與牙套的民眾並不知道，若無專業醫師親自安裝，恐會對牙齒造成傷害。
原文出處：Dentists warn of permanent damage from clear braces ordered online
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56657
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