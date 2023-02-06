甄子丹RunningMan拖累金鍾國！他不敢生氣轉頭臭罵宋智孝
香港演員甄子丹自導自演的新電影《天龍八部之喬峯傳》一月在韓上映，他遠赴南韓宣傳，一下飛機就到知名節目《Running Man》作客，雖然他有著一流武術功夫，卻不擅玩體能遊戲，過程中頻頻失誤，與他同隊的金鍾國不敢吭聲，只好拿宋智孝出氣，讓甄子丹備感壓力。
記者陳雅蘭/綜合報導
甄子丹透露媽媽開武術館，幼時養成5點起床練功夫的習慣，直到19歲踏入演藝圈當演員，戲一拍就是40年。《Running Man》班底許願想看甄子丹打木人樁，甄子丹不但照做，更加碼示範虎拳、龍拳，更變身成龍表演醉拳，專業手勢驚豔全場，一旁的池錫辰看在眼裡滿是興奮，照做示範醉拳，慘被虧是「醉漢」。
訪問結束後，大家分成4對4玩「武林足球」，由甄子丹、金鍾國、宋智孝、池錫辰一隊，對抗劉在錫帶領的哈哈、全昭旻、張赫等人，過程中甄子丹頻頻踢空失誤，他開玩笑怪金鍾國老是把球傳給他，笑說：「給我很大的壓力，萬一我失誤怎麼辦？」
金鍾國不顧甄子丹的擔憂，仍高喊「大哥」頻把球傳給他，甄子丹依舊沒把球踢過網，金鍾國不敢指責國際來賓，只好轉頭找宋智孝出氣，他說：「大哥沒踢過，妳應該要救他啊！」宋智孝無辜回應：「我以為大哥會踢過去啊，好嘛我道歉啦！」2人吵架笑果十足，再讓甄子丹道歉：「我的錯！有錯就認！」敵隊起內鬨的畫面，笑翻劉在錫、哈哈等人。《Running Man》可至愛奇藝國際站收看。