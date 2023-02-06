首例XBB.1.5現蹤！　20多歲男自加拿大入境採檢確診

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確診下降疫情趨穩 但專責病房、ICU收治數未好轉指揮中心表示，今日新增之16,391例本土病例，為7,483例男性、8,886例女性、22例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上。此外，近日新增1例兒童MIS-C個案、1例青少年重症個案。
而今日新增63例本土病例死亡個案，為33例男性、30例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、57例具慢性病史、45例未接種3劑以上COVID-19疫苗。
確診數較上週一下降26%，疫情趨於穩定，不過指揮中心指揮官王必勝表示，雖然連續三天確診數都較上週下降，且下降幅度不小，但春節效應是否已緩解還要再持續觀察。
此外，醫療量能也須持續關注，羅一鈞指出，根據今早統計，專責病房收治人數為2830位，專責加護病房則是5505位，皆為1月1日以來最高點，目前國內確診住院、重症收治並未隨著確診數下降而有反轉情形。
BA.2.75主流優勢擴大 境外檢出XBB.1.5首例指揮中心說明，今日新增249例境外移入個案中，為113例男性、136例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲。入境日期介於今年1月6日至2月5日。
在上週境外移入及本土Omicron變異株監測結果中可看到，本土仍以BA.2.75為主流病毒株，不過，羅一鈞提到，BA.2.75主流優勢在持續擴大中，目前已由上週的53%增加到65%。
而本土佔比次之的病毒株BA.5由35%降至17%，BQ.1也由13%降到9%，羅一鈞表示，BA.5、BQ.1佔比變化都往縮小的方向進行，目前看起來，BA.2.75可能會持續做為本土的主流病毒株。
而在境外移入個案的變異株定序檢測中，首次發現XBB.1.5。羅一鈞說明，這名個案為20多歲男性，1月22日從加拿大入境，在機場主動表示有流鼻水、肌肉痠痛等症狀，進行唾液快篩，並經定序結果確認為XBB.1.5個案。
國內出現首例境外移入XBB.1.5個案，不免引起民眾擔憂。不過，羅一鈞指出，從初步資料中顯示，XBB.1.5傳播力雖然有增加，但與重症、住院率等致病力相關的重要指標，目前還未看見有明顯的關聯性，民眾不需過度的擔憂。
羅一鈞提到，未來需要注意XBB.1.5的流行趨勢，是否有可能會影響各國、各區域變異株改變，但目前還沒有證據顯示，國內需要對醫療量能、重症等做特別準備，之後指揮中心也會持續監測後續XBB.1.5的檢出情形。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56722
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