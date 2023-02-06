中職／徐若熙旅外夢不熄！復健順利球速想拚破160

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對於新賽季，徐若熙坦言自己該處理的傷痛都處理完了，復健也做的蠻完整的，所以十分期待自己手康復後的表現，對於個人生涯首次的Tommy John手術，徐若熙認為復健過程都蠻順利的，只不過在復健初期「拉角度」的時候，因為韌帶是新的，比較硬，有點拉不開，所以會比較不舒服。
而跟之前骨刺手術的差別，徐若熙則表示這次手術復健的課程「多了很多」，比之前骨刺手術的復健多了三、四倍，而且復健時必須包含肩膀及手肘的柔軟度、肌耐力，不像骨刺只要處理完傷口就沒事了。
許多國外投手動完Tommy John手術康復後，球速有顯著的提升，對於原本就已經能投到最快157公里球速的徐若熙來說，自己也坦承有期待球速更提升，至於是多少公里？他笑說「160吧！」，但他也說因為球賽是要比一整季，所以這差距幾公里的突破對他來說是不小的障礙。
動完手術後，徐若熙指出因為自己的開刀處不是用縫合的，而是用醫學美容膠帶貼起來，所以有去問羅嘉仁、森榮鴻等有同樣動過Tommy John手術的學長為什麼「傷口的皮有點敏感」，還笑說傷口用縫的「好像比較帥」。
把旅外視為最大夢想的徐若熙，對於這次的傷勢並沒有氣餒，他認為這次手術並不會使他的夢想被推遲，因為大大小小的傷他都處理好了，接下來就是要靠自己復健，現在身體都是健康的，反而讓他認為「更靠近夢想一步」。