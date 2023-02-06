林志穎照開電動車！重傷對特斯拉沒陰影 上路違停吞罰單
48歲的不老男神林志穎，去年7月遭逢重大車禍，從鬼門關裡撿回一條命，歷經半年休養，已經準備復工重返螢光幕，最近被媒體捕捉到開車外出，外貌、身形都恢復到先前的神采奕奕，並無外傳的毀容破相。即使是駕駛特斯拉電動車發生事故，他也未因此產生陰影，改開BMW電動車照樣上路，只是違停在貨車專用格上，當場吃了一張罰單。
記者江芷稜/綜合報導
根據《壹蘋新聞網》報導，林志穎和朋友2月初約在中山區喝咖啡，戴著黑色法拉利棒球帽，對賽車熱愛絲毫未減，身穿紅色大學T恤、牛仔褲，打扮相當休閒，和朋友聊天過程相當熱絡，臉上露出偶像招牌笑容，用餐時不見異常，走出咖啡廳動作也很流暢協調，看來一切都恢復良好。
他去年車禍時造成右手嚴重骨折、右側氣血胸，身材暴瘦到50幾公斤，彷彿像個紙片人，靠著老婆陳若儀積極幫忙食補，努力往60公斤邁進，他也勤於健身復健，希望練出肌肉。林志穎向媒體透露，現在連洗頭都拿不動吹風機，舉啞鈴也很吃力，仍無法正常寫字，坦言自己「真的很弱」。
不過，身兼多種身分的他，已經展開工作，不但親自到投資的建設公司關心工程進度，手上也有3支廣告要拍，甚至仍有電動車廠商邀約他擔任代言人，林志穎透露並未因車禍產生對電動車的陰影，家裡還有一台特斯拉，是否能如事故當天行程，再次重回賽車場上，還要看未來復健實際狀況而定。