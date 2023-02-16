野球名人房／跨欄事件大回顧 洪總親自還原當時狀況

上周NOWnews棒球節目《野球名人房》邀請超級重量級來賓，台鋼雄鷹新總教頭「洪總」洪一中，分享從小接觸棒球的契機，以及曾經在2007年擔任La new熊教練時，遇到東哥以總教練的身分，打出代打滿貫全壘打的心情，節目一上線就獲得大批網友迴響，本周洪總持續要和觀眾朋友分享這一路走來的心路歷程。
運動中心/綜合報導
球場上的一舉一動經常是球迷關注焦點的洪一中，在2015年明星賽的「跨欄」舉動成為球迷討論的話題，節目中也特別回顧這精彩的片段，洪一中回憶到當時的狀況表示：「我們看那個情形不對，第一個反應就是趕快，要在投手跟裁判發生事情之前，要把他制止掉」，這樣的舉動之後也成為網友瘋傳畫面，讓這場賽事增添不少話題。
洪一中總教練時常給人嚴肅的形象，導致許多球員都不敢和總教練私底下聊天，洪一中也自嘲表示：「自己被輿論醜化了」，並向球員們喊話：「你當一個選手，要敢跟總教練聊天，通常會拉你的都是長輩，你才會有長大的一天」。
節目中東哥也和洪一中聊起過去有沒有想過回到兄弟隊，聊到這段洪一中表示：「我有一點對兄弟愧疚」，也透過外人協助，抱著感恩的心情，親自拜訪洪老闆，雖然沒有回到兄弟隊，但洪一中坦言：「我一直十幾年來，偶爾還會做夢我還在兄弟隊」，這樣的一句話讓何美大喊：「好酷喔！」
東哥及何美還跟洪一中總教練聊到了什麼呢?2/6（一）晚上八點鐘，一定要準時收聽收看《野球名人房》喔！