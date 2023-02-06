BNT疫苗即將屆效　因應措施出爐！各年齡層替代方案一次看

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BNT將屆效 幼兒、兒童、青少年疫苗怎麼打？BNT單價疫苗分為幼兒劑型、兒童劑型和成人（含青少年）劑型，這3個劑型都將在今年3月至4月間屆效。目前，幼兒劑型還有139萬劑，兒童劑型有117萬劑，成人劑型則有19萬劑。
莊人祥指出，由於未滿18歲的族群，需以同廠牌或同製程的疫苗完成基礎劑接種，在面臨BNT將屆效的情況下，欲接種第1劑基礎劑的民眾，會有後續疫苗施打的相關問題，因此指揮中心公布了相關規定，提醒欲施打疫苗的民眾。
第一，若為滿6個月至未滿5歲的「幼兒」，BNT疫苗基礎劑需接種3劑，其中第1、2劑及第2、3劑之最短接種間隔分別為4週及8週。即日起未曾接種過第1劑基礎劑的幼兒，須接種莫德納單價疫苗，接種單位將不再提供（含預約作業）第1劑BNT疫苗接種。
第二，滿5歲至未滿12歲的「兒童」，兩劑接種需間隔4週以上。4月2日起，尚未接種基礎劑第1劑者，須接種莫德納單價疫苗，接種單位於4月2日後將不再提供（含預約作業）第1劑BNT疫苗接種。
第三，滿12歲至未滿18歲的「青少年」，兩劑基礎劑需間隔12週以上。即日起未曾接種基礎劑第1劑者，請接種Novavax疫苗，接種單位將不再提供（含預約作業）第1劑BNT疫苗接種。
成人第一劑於22日施打 後續以Novavax銜接至於成人的部分，目前有BNT、Novavax兩種疫苗可選擇，雖然成人不需以同廠牌或同製程的疫苗完成基礎劑接種，但若是希望以同廠牌完成接種，第1劑BNT疫苗必須在2月21日前接種。如在2月22日後接種第1劑BNT疫苗，後續則以Novavax疫苗銜接接種。
莊人祥提到，BNT、Novavax疫苗都非常安全，但若是希望接種後1-2天副作用較小的民眾，可選擇Novavax，屬於蛋白質次單元疫苗，施打後副作用和一般流感疫苗的情況差不多。
此外，目前國內COVID-19重症，大多皆未完成基礎劑接種，甚至未施打任何一劑疫苗，尤其是65歲以上的長者。根據指揮中心統計，目前65-74歲的長者有10.2%未接種第一劑，75歲以上則有17.7%。
指揮中心提醒，未接種COVID-19疫苗者，應儘速依上述原則接種第1劑疫苗，而已接種基礎劑第1劑者，也應儘速依接種間隔完成後續基礎劑接種，以獲得保護力。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56725
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