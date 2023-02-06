國道插隊還動手！貨車玻璃遭賓士3煞砸毀 警逮2嫌追共犯
新北市一名林姓男子（29歲），本月3日下午行經國道3號三峽交流道時，與一輛賓士轎車發生行車糾紛，不料下秒賓士竟將小貨車攔下，並找來3名友人前來助陣，持球棒猛砸貨車擋風玻璃，嚇的林男緊急打110求救，案經調查，警方今天（6日）在板橋高鐵站將張姓主嫌（22歲）逮捕，訊後已依毀損、傷害等罪移送新北地檢署。
編輯中心/綜合報導
據了解，林男本月3日行經國3三峽交流道時，一輛賓士轎車突然從槽化線應切到前方，險些釀成追撞意外，隨後雙方開始在國道上互不相讓，沒想到下了交流道後，賓士車卻突然將小貨車攔下，並與另輛自小客車上的2人，分持球棒狂砸小貨車擋風玻璃。
警方趕抵時，動手的3名惡煞已逃之夭夭，經連日追查，專案小組發現張姓主嫌搭乘高鐵北上，今天（6日）下午順利將其拘提到案，同時也在嘉義逮捕王姓共犯，剩餘一人仍持續追查中。
犯嫌落網後，向警方供稱，當天一群人從南部北上遊玩，但行經三峽路段時，看見朋友與小貨車發生行經糾紛，一氣之下才會將車攔下，並用球棒砸車報復，警方訊後已依強制、毀損及恐嚇等罪送辦，同時針對危險駕駛、違規停車、未保持車距、不遵守標誌標線等行為開罰。（編輯：陳苾暐）