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張娜拉41歲遇真愛「全靠台灣月老助攻」！霞海廟威力驚人

▲張娜拉曾接受台灣媒體訪問，開心收下「霞海城隍廟平安及姻緣御守」。（資料照／記者陳雅蘭攝）
▲張娜拉曾接受台灣媒體訪問，開心收下「霞海城隍廟平安及姻緣御守」。（資料照／記者陳雅蘭攝）

記者陳雅蘭/綜合報導

南韓「童顏女神」張娜拉出道多年幾乎沒緋聞，萬年單身的她卻在去年6月無預警宣布婚訊，她是在拍戲過程遇到良緣，老公是攝影導演，其餘資訊不得而知。她嫁人後短暫休息，昨（5日）開心在IG公開「久違的約會照」，幸福溢於言表，老公也拿出攝影師的專業，把頂著素顏的老婆拍成逆齡女神，完全看不出張娜拉已經41歲。

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▲張娜拉曬出個人超美婚紗照。（圖／翻攝張娜拉微博）
▲張娜拉2021年12月收到台灣霞海城隍廟的姻緣御守，2022年6月就宣布結婚。（圖／張娜拉微博）
張娜拉相隔許久再更新限時動態，她秀出一連串喝咖啡的幸福照，透露這是「久違的約會」，更表示照片都是同桌友人拍攝，雖然未明講是老公掌鏡，但從角度以及疑似人像模式的濾鏡，可推測攝影師有著一定攝影水準，與張娜拉的「攝影導演」老公身分不謀而合。

張娜拉2021年12月曾接受台灣媒體訪問，她當時是40歲，張娜拉過去多次放話「40歲要結婚」，卻一直等不到「那個人」，那時她還拿著「霞海城隍廟平安及姻緣御守」，期盼月老能幫忙找對象；豈料才過半年，張娜拉就投下震憾婚訊，宣布嫁給因2019年拍攝電視劇《VIP》結識的攝影導演。

雖然張娜拉不願透露跟老公交往的時間點，但她2021年當時接受台灣訪問，鄭重向記者表示「我現在是一個人」，當年的聖誕節也是跟家人、貓咪狗狗度過；而她在拿到霞海月老的御守後，就於2022年6月宣布閃婚，不免聯想到「霞海城隍廟」的威力，台灣月老功不可沒。

▲張娜拉喜曬約會照。（圖／張娜拉IG）
▲張娜拉喜曬約會照。（圖／張娜拉IG）

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