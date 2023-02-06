名家論壇》單厚之／忙著內鬥的國民黨還看得到選民？

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這次和4年前的內閣改組，民進黨都被譏諷是「敗選者聯盟」，充滿了派系分贓的色彩。但也正因為有派系的緣故，民進黨政治人物的發展和成長，並非靠個人單打獨鬥，派系為了壯大實力的整體考量，會替成員找各種更上一層樓的機會，人才的流動、世代交替也就自然會發生。
相形之下，國民黨在馬英九擔任黨主席之後，因為馬英九討厭派系，甚至把派系當成黑金的同義詞，所以極力打壓派系，結果導致黨內幾乎完全沒有競爭的機制和上升的管道，一切都是黨中央（馬英九）說了算。而馬英九也同樣不喜歡民選的立委和議員，所以立委和議員在國民黨內幾乎都沒有什麼機會和出路，少數得到馬英九重用的，結果反而往往都出事。
對於這次的風波，趙少康建議將費鴻泰和賴士葆列為不分區，其實也就是看到國民黨人才流動的問題。但這次的問題已經不只是徐巧芯、費鴻泰的恩怨，還有游淑慧、張斯剛也表態參選，未來還有大安區立委的席次，就不僅僅是世代交替，還涉及到政治人物和政黨對選民的承諾和責任。
政治人物的成長，理論上就應該按步就班、一階一階的來，有足夠的經驗和能力，才能承擔更高的位置，所以議員轉戰立委、立委轉戰縣市長，本是天經地義之事。這無論對政黨本身的發展或民眾利益、民主品質提升來講，都是好事。但無論政黨或政治人物，都必須兼顧對選民的承諾和觀感。
早年民進黨曾有「二分之一條款」，擔任公職任期如果沒有過半，不得參與其他公職的初選（可以被徵召）。民進黨雖然在2006年以「不利拓展政治版圖」為由廢除該條款，但重視政黨與選民承諾的精神，還是值得參考。現任的民進黨立委何志偉在2018年就放棄競選議員連任，直接投入隔年的立委補選；立委莊瑞雄則是在2014年9月就請辭台北市議員，隔年參選屏東縣的立委。
任何人身為黨員，都有參選的權力，但所謂的「從政黨員」，除了權力之外，對政黨還有更多的義務。國民黨今天該自問的是，國民黨究竟怎樣看待自己和從政黨員對選民的承諾，王鴻薇參與立委補選或許是不得不然，但林奕華已經確定出任台北市副市長，卻拖延辭職時間，技術性「沒收」立委補選，讓大安區民眾沒有立委可以服務、為其喉舌，國民黨也沒有給民眾任何交代。
即便從政黨利益的角度出發，議員轉戰立委也該有不同的考量。以王鴻薇投入立委補選來講，國民黨是少了一個議員、多了一個立委，其中的利弊得失很好判斷；游淑慧、張斯剛想要轉戰立委，因為該選區現任立委都是民進黨，也接近這個狀況，但國民黨若提名其他人也能勝選，不損失議員席次才是政黨利益最大化。
而徐巧芯挑戰費鴻泰或將來有議員挑戰賴士葆，則屬於在優勢選區的內耗，若議員挑戰現任立委成功並當選，則國民黨就只是損失一席議員而以；若議員初選贏了現任立委、卻輸了大選，國民黨就損失了一席立委，但議員本身卻沒有任何損失。
當然，這不能成為現任優先的理由，如果過度保障現任者，必然會導致懈怠、競爭力降低、最終落選。但類似議員轉戰立委的情況，政黨仍應該有適當的機制，來平衡人才養成與選民承諾，同時避免過多不必要的內耗，導致政黨利益、社會觀感雙輸。但如今的國民黨卻是把公職個人的利益、恩怨，放在政黨發展需求之上，每個人都一副把立委當成囊中物的姿態，眼中哪裡還看得到選民？
●作者：單厚之／資深媒體人
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