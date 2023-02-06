怕老闆被羈押！《代理公司》花3000億打形象廣告保釋成功
韓星李寶英主演的電視劇《代理公司》以毫無背景撐腰、全靠實力說話的女強人之姿，深入職場角力鬥爭的核心，與趙成夏飾演的常務、「財閥家孫女」的孫娜恩都有不少精彩對手戲，緊湊劇情讓收視率屢創新高，第8集就創下12.4%的二位數佳績，故事發展成為矚目焦點。
記者陳雅蘭/綜合報導
在最新劇情中，李寶英與趙成夏接到客戶指示，必須在對方公司會長被羈押的狀況下，替他們進行總預算高達3000億韓元（約台幣78億元）「企業公關」的形象廣告，最終目的是讓會長能夠保釋出獄。兩人除了必須分組互相爭奪，期限還只有短短一週，李寶英的組員們熬到沒日沒夜，讓不少埋首工作的上班族心有戚戚焉，趙成夏的組員還來嗆聲，表示他們早已準備好主題及方向，讓全組感到絕望。
飾演「財閥家小孫女」的孫娜恩也沒閒著，雖然上任首日就被李寶英下馬威，不過她卻決定要在這次企劃戰役中選擇幫助其中一人，讓李寶英或趙成夏成為贏家，並且納入麾下，孫娜恩利用手段得到關鍵情報後，請祕書送去給李寶英，並說道：「如果手上有一塊肉的話，必須給更飢餓的生命體才行，對方才會更感謝餵食自己的主人不是嗎？丟出去吧，給更飢餓的畜生。」
李寶英在最後一刻，跟組員們合力想出最佳方案，成功運用輿論的力量干擾法律程序的進行，讓會長成功被保釋，這也讓她受到財閥們的高度關注，孫娜恩的爺爺邀請她到家裡與財閥們用餐，過程中她不斷被挖角，眼看事業即將邁入另一高峰，李寶英卻疑似因為長期過度服用藥物出現副作用，回家躺在床上休息的她，卻在公園躺椅上醒來，似乎預告危機來臨。《代理公司》每週日、一上午10點可至LINE TV收看。