甩開小甜甜風波！宋逸民教會「4人開心合體」：舊事已過
藝人小甜甜前陣子與宋逸民主導的「藝起發光」教會鬧出極大風波，雙方各說各話，受到社會高度關注，結果事件不了了之，而在沉寂數日後，該教會就曬出元宵節的大合照，除了小甜甜以外，其主要4名當事人，包含宋逸民夫婦、白家綺夫婦都在現場，手比愛心微笑合體留念。
娛樂中心/綜合報導
「藝起發光」教會臉書粉專，今（6）日下午貼出團體大合照，可以看到介入小甜甜夫婦家暴事件的4名當事人，包含宋逸民、陳維齡夫婦以及白家綺、吳東諺夫婦都在現場，並對著鏡頭微笑留念，顯現4人的心情愉悅許多，大家都已經走出陰霾，教會也已經重新運作。
此外，教會除了在貼文中慶祝元宵節，也引述羅馬書與哥林多後書的節錄，「但願使人有盼望的神，因信，將諸般的喜樂平安，充滿你們的心，使你們藉著聖靈的能力，大有盼望」、「若有人在基督裡，他就是新造的人，舊事已過，都變成新的了。」似乎在暗示拋開過去，迎接新的未來。（編輯：詹鎰睿）
※【NOWnews 今日新聞
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