星雲大師圓寂！證嚴法師緬懷發文：感謝對慈濟的愛護勉勵

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驟聞星雲大師於2023年2月5日下午5點安詳示寂，享耆壽97歲，至哀至慟無限緬懷！
大師畢生弘揚人間佛教、建設佛光淨土，於全球創建三百餘所寺院，並在臺、美、澳、菲等地創辦五所大學，樹立以文化弘揚佛法，以教育培養人才，以慈善福利社會，以共修淨化人心，實現「佛光普照三千界，法水長流五大洲」的宏願，利益天下無數信眾。
長期以來，大師積極推動文化教育，指導監修《佛光大藏經》、《佛光大辭典》。相繼成立「佛光出版社」、「佛光山文教基金會」、創辦「香海文化」、設立「人間衛視」。發行《人間福報》，成為第一份由佛教界發行的日報。此外，大師一生著作無數，輯成《星雲大師全集》三百九十五冊出版發行，逾四千萬字。其佛法之恢宏與文采，證嚴深為敬佩。
猶記一九八三年，於國福里舉行花蓮慈濟醫院第一次動土典禮，大師應邀前來參與動土盛典，虔心祝福這座匯聚無數善心人士的醫院得以儘早完工啟業，嘉惠病苦眾生。大師對慈濟的愛護勉勵，證嚴銘感於心。
感佩大師一生，秉持佛陀教法，以出世之心行入世志業的精神，堪為典範。深信大師的智慧佛光，將長明不滅，照耀於後世，為世間帶來光明，為迷茫眾生指引方向，度人心，續佛慧命。（編輯：陳苾暐）