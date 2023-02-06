二度入獄險遭槍斃！晚年病痛纏身笑看生死　星雲大師圓寂

星雲大師圓寂！證嚴法師緬懷發文：感謝對慈濟的愛護勉勵

▲佛教慈濟基金會創辦人證嚴法師，今天（6日）發布致唁文，細數星雲法師功績。（圖／翻攝慈濟官網）
▲佛教慈濟基金會創辦人證嚴法師，今天（6日）發布致唁文，細數星雲法師功績。（圖／翻攝慈濟官網）

編輯中心/綜合報導

佛光山開山宗長、國際佛光會創辦人星雲大師，昨天（5日）下午5時許，在弟子的陪同下於佛光山傳燈樓開山寮圓寂，享耆壽97歲，對此，佛教慈濟基金會創辦人證嚴法師，今天（6日）發布致唁文，細數星雲法師功績，同時感念星雲大師在花蓮慈濟醫院動土典禮時的祝福。

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▲佛光山開山宗長、國際佛光會創辦人星雲大師，今天（5日）下午在弟子的陪同下逝世，享壽97歲。（圖片翻攝自佛光山臉書專頁）▲佛光山開山宗長、國際佛光會創辦人星雲大師，昨天（5日）下午在弟子的陪同下逝世，享壽97歲。（圖／翻攝自佛光山臉書專頁）
證嚴法師全文如下：

驟聞星雲大師於2023年2月5日下午5點安詳示寂，享耆壽97歲，至哀至慟無限緬懷！

大師畢生弘揚人間佛教、建設佛光淨土，於全球創建三百餘所寺院，並在臺、美、澳、菲等地創辦五所大學，樹立以文化弘揚佛法，以教育培養人才，以慈善福利社會，以共修淨化人心，實現「佛光普照三千界，法水長流五大洲」的宏願，利益天下無數信眾。

長期以來，大師積極推動文化教育，指導監修《佛光大藏經》、《佛光大辭典》。相繼成立「佛光出版社」、「佛光山文教基金會」、創辦「香海文化」、設立「人間衛視」。發行《人間福報》，成為第一份由佛教界發行的日報。此外，大師一生著作無數，輯成《星雲大師全集》三百九十五冊出版發行，逾四千萬字。其佛法之恢宏與文采，證嚴深為敬佩。

猶記一九八三年，於國福里舉行花蓮慈濟醫院第一次動土典禮，大師應邀前來參與動土盛典，虔心祝福這座匯聚無數善心人士的醫院得以儘早完工啟業，嘉惠病苦眾生。大師對慈濟的愛護勉勵，證嚴銘感於心。

感佩大師一生，秉持佛陀教法，以出世之心行入世志業的精神，堪為典範。深信大師的智慧佛光，將長明不滅，照耀於後世，為世間帶來光明，為迷茫眾生指引方向，度人心，續佛慧命。（編輯：陳苾暐）

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