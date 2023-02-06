好萊塢男神13歲被牧師染指　患「食人癖」折磨伴侶為樂

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艾米漢默不僅遭經紀公司解約，結婚10年的太太也與他離婚，沉寂2年，艾米漢默受訪自白，他對SM成癮是因為13歲遭一名年輕牧師性侵，「我以一種無法自主的可怕方式接觸到性，在那樣的情況下我無能為力，最終我變成要在性方面取得掌控權。」
被封殺後艾米漢默到開曼群島，擔任度假村銷售員，也花時間在療養中心勒戒，他坦承跌到谷底的時候想過輕生，「我只是走進海裡，能游多遠就多遠，希望我要嘛淹死，要嘛被船撞到，要嘛被鯊魚吃掉，然後我意識到我的孩子還在岸上，我不能對我的孩子這麼做。」
而這段時間，對他伸出援手的是「鋼鐵人」小勞勃道尼，他支付艾米漢默的治療費用，提供他經濟援助和住所，艾米漢默說：「到處都有重新做人的例子，勞勃就是其中一個，這就是『取消文化』所缺少的，『取消文化』裡任何人做錯事，那刻起他們就會被扔掉，沒有改過的機會。」
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