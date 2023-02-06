彩蛋來了！　WBC「經典女孩」參觀中台灣燈會

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盧秀燕說，市府「接二連三」舉辦活動，二月舉辦中台灣元宵燈會，接下來三月即將要舉辦世界棒球經典賽，今年台中市是世界棒球經典賽的完全主場，世界棒球經典賽睽違10年再度回到台中舉辦，全球僅4座城市具舉辦資格，台中市就是其中之一，榮登國際，台中市政府會全力籌備，迎接世界球迷，歡迎全國熱愛棒球的民眾來台中主場一起為中華隊加油。
盧秀燕與「經典女孩」為大家介紹燈會；盧秀燕說，她最喜歡的燈區之一是「夢幻樹」，都是利用天然老樹佈置而成；「經典女孩」峮峮說，「她最喜歡的魔盒世界，科幻感十足」；瑟七說，「她是兔年出生的，很喜歡蘿蔔田燈區，這裡有全台灣最大的蘿蔔」；奶昔說，「她喜歡水上動力機械式主燈」；小映說，「她最喜歡好冰友找朋友燈區，因為可以看到很難得北極熊和南極企鵝」；Yuri則說，「所有燈區都很可愛，這次燈會很特別還可以看到阿凡達」。
市府提到，燈會將於2月4日至12日，一連9天在中央公園盛大展開，延續去年台中耶誕嘉年華、閃耀台中跨年夜的幸福城市節慶氛圍，以「幸福台中」為主題，首創10公尺高水上動態主燈「幸福台中Happy兔」，結合逾3000平方公尺大型場景水霧光影及130支光束燈展演，是新春期間夜空最耀眼的光芒，也帶給民眾有別以往、絢麗多彩的主燈秀饗宴，共同感受幸福宜居的城市魅力。
市府表示，今年燈會有很多特色景點可以推薦民眾，像是整片藍色浪漫的星光熠熠，充滿科技感的主燈，善用公園生態的芒草區或夢幻樹，還有像是阿凡達星球一樣魔幻的魔盒世界，也可遠眺中台灣電影中心、綠美圖、會展中心的燈光天際線，近日已吸引42萬人次前來參觀，還有3對新人在燈會求婚成功。