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中職／不再為球員個人設目標　張泰山：他們不是小朋友了

▲味全龍打擊教練張泰山(圖/記者簡名杉攝)
▲味全龍打擊教練張泰山(圖/記者簡名杉攝)

記者簡名杉/雲林報導

味全龍隊打擊教練張泰山，前幾年常會為陣中年輕球員設立單季打擊目標，並在他們達成後，大方送出禮物鼓勵，今天球隊新賽季開訓，張泰山坦言「送禮物已經是過去式了」，指出球員們已經不是小朋友，現在球隊是能挑戰季後賽的隊伍，打出成績是他們本來就該做好、該自己爭取的目標，不需要再用這樣子送禮的模式來鼓勵球員。

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雖然不再為單一球員設下打擊目標，但泰山教練透露，有為團隊設下目標，像是樂天桃猿是去年團隊全壘打最多的隊伍，整季共敲出58轟，他就希望球隊打者們今年以團隊擊出60轟努力，而桃猿去年同樣以團隊509分打點高居聯盟第一，泰山教練則同樣希望陣中打者們新賽季能以團隊600分打點為目標。


去年下半季，龍隊打線一度陷入低潮，張泰山坦言跟球隊氛圍有關，氛圍不對的話就會一直跌下去，氛圍好的話就會慢慢回升，泰山教練還用「股票」來比喻，認為落的時候就是準備反彈的時候，所以並不會認為是球隊狀況不好，會覺得跟球隊氛圍以及疲勞程度有關。


對於新賽季看好有突破表現的龍隊打者，張泰山首先點出陳品捷，認為他今年會「不太一樣」，並直言他會有比以往賽季更好的打擊表現，其他包含吉力吉撈‧鞏冠以及拿莫‧伊漾，張泰山也都認為他們在今年賽季會有「突出的一年」。


「舊味全龍」時期的隊友賈西，新賽季返台擔任球隊投手教練，張泰山表示兩人以前是球員，現在身份不同變成教練，談的內容就跟以前不同，現在兩人主要的對話就是要「如何指導球員」，相隔25年再次與老隊友見面，張泰山透露僅跟賈西說「歡迎你回來」，並沒有再多其他的敘舊。

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