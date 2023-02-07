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星雲大師「年輕嫩照」曝！12歲剃度出家　網認證：美男子

▲星雲大師在年紀很小的時候就已經剃度出家。（圖/佛光山提供/老照片交流道）
▲星雲大師在年紀很小的時候就已經剃度出家。（圖/佛光山提供/老照片交流道）

編輯中心/綜合報導

佛光山開山宗長星雲大師5日下午5時於佛光山傳燈樓開山寮圓寂，享耆壽97歲，讓各界都相當不捨。近日信眾們回憶星雲大師種種生平事蹟時，就意外曝光一張珍貴的老照片，是大師年輕時的樣貌，12歲就剃度出家的他，年輕稚嫩時根本是位美男子，獲得許多網友認可。

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有網友在臉書社團「老照片交流道」分享星雲大師生平，透露大師本名李國深，他在1927年出生於中國江蘇，接著1937年父親李成保先生至南京行商失蹤，年隨母親李劉玉英居士至南京尋父時，在棲霞山寺遇見住持志開上人，這是星雲大師第一次接觸到佛法，沒想到就此啟發心靈，12歲就剃度出家進入棲霞寺律學院修學佛法，民國38年（1949年）初由江蘇遷居台灣。

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▲星雲大師年輕時照片在懷舊社團曝光，不少網友稱讚大師年輕時是「美男子」。（圖/老照片交流道）
其中許多星雲大師照片中，有大師年輕時的珍貴照片，從畫面可見，星雲大師擁有極深的輪廓，眉眼之間散發著和祥，不少網友紛紛回應「大師年輕時真的是很帥！」、「年輕時太帥了吧…」、「星雲大師年輕時真的是美男子呢！」、「台灣少數讓人景仰尊從的佛教大師，根留台灣，真正的人間菩薩！」、「永遠的佛法導師！功德圓滿」。

而佛光山日前則也宣布，除了2月13日上午9時舉辦星雲大師圓寂讚頌典禮，佛光山宣布即日起暫停所有對外活動，「謹於每日上午9:00至下午5:00開放弔唁，請有緣者至佛光山雲居樓追思緬懷，如有未盡之處，敬請見諒」。（編輯：張嘉哲） 

▲（圖／翻攝自佛光山臉書）▲佛光山宣布每日上午9:00至下午5:00開放弔唁，信眾可至佛光山雲居樓追思緬懷。（圖／翻攝自佛光山臉書）

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