愛雅爸爸睡夢離世！送走媽1年 陷痛苦黑洞：我成了孤兒
34歲女星愛雅（張艾亞）前年媽媽罹患癌症過世，心情大受影響，好不容易走出傷痛，學著適應沒有媽媽的日子1年多，和前男友步上紅毯，開始經營副業，人生重新步上正軌，沒想到過年期間，爸爸也在睡夢中安詳辭世，享耆壽92歲。她坦言內心非常難過，腦海中不斷出現「我是孤兒」的念頭，只能學習努力轉念，讓自己成為一個更好的自己，和兩個姊姊互相照顧，讓父母放心。
記者江芷稜/綜合報導
愛雅透露爸爸是個正直、清廉的軍人，56歲才生下自己，年齡差距很大，經常引經據典指導自己，給子女當個好榜樣，結婚56年夫妻感情恩愛，自從媽媽離世後，爸爸失智症越趨嚴重，送完媽媽最後一程的時候，還心心念念著要去找媽媽聊天，父母的感情即使在不同空間，也剪不斷他們深深的連結與感應。
她很感謝爸爸在媽媽走後，努力撐著陪自己過了兩個年，「可能您也放心我嫁了，所以趕著去跟媽媽炫耀祢有看到我結婚了吧？」不過遺憾的是，在婚禮上爸爸沒有親自將她的手交到老公手上，直到最後淨身的時候，愛雅跟老公一起緊握爸爸的手，送摯愛的爸爸最後一程，成就另一種圓滿。
愛雅坦言，這個新年過得並不容易，爸爸剛離開的時候，會有「我是孤兒」的這個念頭在腦海中不停出現，讓自己陷入一個黑洞裡，感覺很痛苦，但她努力讓每天都過得容易一點，把對父母的思念化作感恩，成為更好的自己，讓在天上的父母放心。