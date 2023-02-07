台積電平盤震盪！台股早盤迅速翻紅 重回15400大關
市場擔憂美國聯準會（Fed）貨幣政策和美中兩國關係情勢，美國股市4大指數6日收低，台北股市今（7）日開低走高，加權指數以15376.12點開出，隨後翻紅，一度上漲超過50點，來到15462.10點，漲幅約0.4%。權值王台積電則在平盤震盪，一度上漲2元，來到528元，漲幅約0.38%，其他大型電子股走勢分歧。今日盤面焦點有生技醫療股、IC設計、ABF載板族群等。
記者鄭妤安／台北報導
道瓊工業指數6日小跌34.99點，跌幅0.10%，收在33891.02點。標準普爾指數下跌25.40點，或0.61%，收4111.08點。那斯達克指數下挫119.51點，或1.00%，收11887.45點。費城半導體指數挫跌52.36點，或1.70%，收3029.74點。
台北股市今日以15376.12點開出，隨後指數來到盤上，上漲超過50點，來到15462.10點，漲幅約0.4%。晶圓代工龍頭、權值王台積電則在平盤震盪，一度上漲2元，來到528元，漲幅約0.38%。同樣為晶圓代工的聯電相對弱勢，跌0.8%左右，世界先進與力積電都漲約0.5%以上。
其他重要電子股，如聯發科跌逾0.4%，來到728元。南亞科、華碩、大立光都走高，群創、友達更是強勢，分別上漲2至3％以上。
生技醫療股今日持續發威，鐿鈦、國光生、永昕、科妍、台康生技勁揚2至6%以上；IC設計族群也亮眼，晶焱、晶宏、聯詠、盛群上漲1至4%；ABF載板三雄表現不俗，漲約0.6到1%以上。