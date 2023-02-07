市場憂Fed擴大升息及美中關係 新台幣早盤一度貶破30元
在市場擔憂美國聯準會（Fed）再擴大升息及美中緊張關係之下，美股收低，美元續強，台股也開跌，新台幣兌美元今（7）日一開盤亦貶破30元整數關卡，一度來至30.045元、貶值6.1分，但隨著台股翻紅，新台幣貶幅也縮小，並重回「29字頭」，一度來到29.991元、貶值0.7分。
記者顏真真／台北報導
國最新公布的就業數據報告優於各界預期，引發市場對於美國聯準會進一步升，以緩和高通膨率的預期心理，加上美中緊張關係升高，歐美股市走低。台股今日早盤也開跌，以15376.12點、下跌16.7點開出，之後止跌回升，來到15462.10點，上漲69.28點，目前上漲50餘點。
國際匯市部分，美元指數在103盤整，亞洲主要貨幣兌美元續弱，其中韓元今日早盤來到1256.10兌1美元，日圓兌美元在132.43附近，人民幣中間價再下修至6.7967兌1美元，離岸人民幣小升在6.7908兌1美元。
至於新台幣兌美元在亞幣走弱及台股開跌下，今日早盤也續貶，而且一開盤就貶破30元整數關卡，以30.04元、貶值5.6分開出，隨後下探30.045元，貶值6.1分，但隨著台股止跌回升，新台幣也重回29字頭，來到29.991元，小貶0.7分，目前在29.998元盤整。