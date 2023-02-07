羅智強選大安區立委 黃呂錦茹：我反問他有這麼好命嗎？
國民黨北市黨部主委黃呂錦茹，於農曆新年過後，就向黨主席朱立倫提出辭呈，不過至今尚未批准。而黃呂錦茹今（7）日上午也接受廣播媒體專訪，談論有關2024立委選戰中，台北市立委的提名作法。黃呂錦茹認為，每一區可能有不同的作業模式，但只要該區有現任者與新人競爭，或無現任者但多人競爭，就應該要採取全民調模式。
記者丁上程／台北報導
總統府前副秘書長、台北市前議員羅智強，重回台北市參選大安區立委的態勢近乎敲定。不過黃呂錦茹也在節目中透露，表示當時羅智強要回來台北前，有先打電話跟他報告。「他到最後跟我說他想要選大安區，我就跟他說『你有這麼好命嗎？你應該不是這麼好命的人吧？』」黃呂錦茹意有所指表示，自己原先希望看到羅智強能夠去士林大同選區，挑戰民進黨現任立委何志偉，「但現在我已經不想當主委了，所以我就看後續結果怎麼樣。」
而針對2024立委選戰台北市選情，黃呂錦茹則表達樂觀態度，認為目前是「坐6搶8」的態勢。黃呂錦茹分析，除了第一選區（士林北投）與第二選區（士林大同）還有變數外，其他選區都相當有把握能由國民黨拿下，「最重要的是黨內要發揮像台北市長選戰一樣的團結氣氛。」黃呂錦茹強調，除了黨內團結外，也要看總統候選人這隻最重要的母雞，「母雞如果夠強，8席全上也是有可能的。」
對於黨內近日興起的「世代交替」聲浪，多數是現任北市議員想要挑戰現任同黨立委，或是議員爭取黨內提名挑戰民進黨立委。對此黃呂錦茹也抱持著開放態度，認為只要該選區有黨內競爭的態勢，就應該進行初選，且用全民調的模式推派最強的候選人；至於若選區沒有人有意願參選，那就改以徵召的方式，推舉最適合的候選人參選。