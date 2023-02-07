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情人節飯店神助攻！熊大兔兔見證愛情　翌日「延長退房」

▲西洋情人節正式進入倒數一週，想趁機告白的朋友們想好怎麼做了嗎？不妨來飯店幫你神助攻，讓熊大&兔兔這對超人氣情侶檔見證你的浪漫愛情！（圖／麗寶提供）
▲西洋情人節正式進入倒數一週，想趁機告白的朋友們想好怎麼做了嗎？不妨來飯店幫你神助攻，讓熊大&兔兔這對超人氣情侶檔見證你的浪漫愛情！（圖／麗寶提供）

記者汪睿琦/綜合報導

西洋情人節正式進入倒數一週，想趁機告白的朋友們想好怎麼做了嗎？不妨來飯店幫你神助攻！大直英迪格酒店即日起到2/15推出「愛你久久 情人假期」，不僅可以入住18坪精緻客房，還有威靈頓牛排等六道義法餐點、氣泡酒無限續杯等，翌日更可以延遲退房到下午3點，想與情人感情升溫絕不能錯過！另外，麗寶樂園渡假區「熊大的麗寶小鎮」不僅有7大浪漫約會打卡熱點，麗寶福容大飯店還有充滿粉紅泡泡的兔兔戀愛套房，帶上你的曖昧對象來這告白，包準百發百中！

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大直英迪格酒店
位於台北市熱鬧大直商圈的大直英迪格酒店，2020年2月才全新開幕，早在防疫旅館時期就以時尚奢華風格聞名，現疫情解封努力轉型，致力入列大直時尚高級飯店。遇上情人節檔期，大直英迪格誠意滿滿推出「愛你久久 情人假期」，一次推出館內不少超人氣主力商品，包括來老饕來英迪格必吃的威靈頓牛排，情人節檔期只要購買住房專案入住客房，就可以獲贈套餐2客，等於現賺3999元。

此外，情人節怎麼可以少得了浪漫巧克力，館內T.R Bar & Kitchen推出西洋情人節套餐中，就有一道「法式覆盆莓玫瑰生巧力塔」相當應景，以70% Valrhona黑巧克力與進口奶油製作的塔皮，巧妙的將覆盆莓的果酸融入巧克力中，隨著巧克力的融化在口中，搭上套餐附上的熱奶茶，又酸又甜的口感，像極了愛情。

▲大直英迪格誠意滿滿推出「愛你久久 情人假期」，入住18坪精緻客房，還能獲贈招牌威靈頓牛排等6道經典義法情人節套餐。（圖／大直英迪格提供）
▲大直英迪格誠意滿滿推出「愛你久久 情人假期」，入住18坪精緻客房，還能獲贈招牌威靈頓牛排等6道經典義法情人節套餐。（圖／大直英迪格提供）
▲情人節怎麼可以少得了浪漫巧克力？館內T.R Bar & Kitchen推出西洋情人節套餐中，就有一道「法式覆盆莓玫瑰生巧力塔」，每一口都有酸甜濃郁口感，像極了愛情！（圖／大直英迪格提供）
▲情人節怎麼可以少得了浪漫巧克力？館內T.R Bar & Kitchen推出西洋情人節套餐中，就有一道「法式覆盆莓玫瑰生巧力塔」，每一口都有酸甜濃郁口感，像極了愛情！（圖／大直英迪格提供）
麗寶福容大飯店

不少少男少女對告白現場的浪漫想像，其中肯定有「樂園告白」吧！在眾人以及巨大摩天輪下被告白，想拒絕都很難，麗寶樂園就看準這般少女憧憬，帶著超人氣IP「LINE FRIENDS」最強CP檔熊大&兔兔助攻，推出「愛的連線」、「浪漫滿屋」兩大主題房，一進入房間牆壁上熊大用熱情愛心泡泡追求兔兔，這麼浪漫又可愛的場景，就別再ㄍㄧㄥ了，答應另一半吧！

除了超萌告白房，麗寶福容更為愛侶們準備了LINE FRIENDS大禮包，除了能抽百萬名車外，加贈探索世界門票及熊大的麗寶小鎮門票各兩張；平日入住再加碼送兩張LINE FRIENDS摩天輪主題車廂搭乘券，歷時25分鐘，兩人坐在摩天輪上一起看山、賞風景，絕對能替你的約會浪漫加分！

▲麗寶福容更為愛侶們準備了LINE FRIENDS大禮包，平日入住再加碼送兩張LINE FRIENDS摩天輪主題車廂搭乘券。（圖／麗寶提供）
▲麗寶福容更為愛侶們準備了LINE FRIENDS大禮包，平日入住再加碼送兩張LINE FRIENDS摩天輪主題車廂搭乘券。（圖／麗寶提供）
▲在眾人以及巨大摩天輪下被告白，想拒絕都很難，麗寶樂園就看準這般少女憧憬，帶著超人氣IP「LINE FRIENDS」最強CP檔熊大&兔兔來助攻！（圖／麗寶樂園）
▲在眾人以及巨大摩天輪下被告白，想拒絕都很難，麗寶樂園就看準這般少女憧憬，帶著超人氣IP「LINE FRIENDS」最強CP檔熊大&兔兔來助攻！（圖／麗寶樂園）

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