NBA／大讚Irving只專注在籃球上 Kidd：他虛心受教
布魯克林籃網和達拉斯獨行俠今(7)日正式完成關於Kyrie Irving的交易案，他將和本季MVP的有力候選人Luka Doncic搭檔先發後場，而總教練Jason Kidd也對這位新成員的加入感到滿意。
記者黃建霖/綜合報導
籃網在交易截止日前將Irving和Markieff Morris送到獨行俠，得到Dinwiddie、Dorian Finney-Smith、1個2029年無保護的首輪選秀權、1個2027年和1個2029年的次輪選秀權。
雖然外界對於獨行俠這筆交易的評價兩極，但根據此前報導，陣中球星Doncic對此感到滿意，而Kidd也在受訪時直言完成這筆交易後，球隊有機會來朝總冠軍發起衝擊。
在接受ESPN記者Tim MacMahon採訪時，Kidd表示，「我們之間有很好的關係，他(Irving)只關心籃球，他專注在贏球上，他虛心接受執教(He wants to be coached)，得到他對我們來說是一個很好的機會。」
Irving加入獨行俠後將改穿2號，他今日和Morris已飛抵達拉斯，獨行俠老闆Mark Cuban和球隊管理人員一同前往迎接。他將在明日隨隊進行訓練，預計參加9號對上洛杉磯快艇的比賽。