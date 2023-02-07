開學倒數！刷卡繳學費也可分期0利率　但近8成都一次付清

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至於可以分到30期的有息分期，意外地並不受到家長們青睞，僅只有0.07%的卡友選擇，平均單筆簽帳金額約8.3萬元，而申請24期有息分期者也僅有0.34%占比，平均單筆金額落在4.4萬元。
其實，目前包括兆豐、彰化、新光、中信、陽信、凱基、安泰、玉山、遠東、聯邦、台新等銀行都有提供刷卡繳學費達一定門檻可申請3至6期不等的分期零利率，部分銀行分期期數還拉高到12 期，方便卡友資金運用調度。
以兆豐銀行來說，旗下卡友刷卡繳學費不論金額多寡，一律可申請3、6、12期分期付款零利率優惠。中信銀行也不限金額可申請分6期零利率優惠，若想分期拉長到12期，單筆繳費金額要達1萬元以上。
彰化銀行卡友，單筆刷卡金額滿3000元，可依個人需求申請3、6、12期分期零利率；新光銀行不限金額可申請3或6期分期零利率，單筆刷滿1萬元，也可申請12期分期零利率。
聯邦銀行則是單筆滿3千元可享3、6、9及12期零利率。遠東銀行樂家+卡不限金額，其他遠銀卡單筆滿3000以上一樣提供3、6期零利率，樂家+卡不限金額，其他遠銀卡單筆滿2萬以上可12期零利率。
台新銀行同樣不限金額可享3、6期零利率，滿萬更可分12期零利率。玉山銀行也提供不限金額6期零利率。凱基銀行不限金額3、6期零利率。陽信銀行則是單筆達3000元以上享3、期零利率，要分9或12期則會收149元及199元手續費。安泰銀行單筆滿3000以上可3期、６期、12期分期方案僅可擇一參加，登錄完成後無法取消。
不過，有8成家長們還是傾向用信用卡刷卡一次繳付清學費，兆豐銀行今年也推出一次付清加碼優惠，只要刷卡繳學費單筆滿2萬元，新增一筆不限金額的一般消費並登錄後，就能獲得「7- ELEVEN 45元咖啡抵用券」，若是透過i繳費平台還可以抽iPhone換新機。
同樣推出一次付清優惠的還有中信銀行指定卡0.2%回饋及抽萬元獎學金；新光銀行則是1千點紅利可以折抵60元；遠東銀行一次付清，登錄最高享0.3%刷卡金，但須一般消費滿5千或遠銀帳戶自扣遠銀卡費；聯邦銀行一次付清不限金額享0.2%刷卡金回饋，每戶上限200元，需於活動期間登錄，限量1萬名。
至於喜歡分期付款的家長們，多加把握銀行推出的分期0利率方案；在有息分期部分，目前以兆豐銀行30期年利率3.88%期數最長，只要單筆刷滿3萬元即可申請；華南銀行則是最高24期年利率9.99%，單筆3千元以上可申請；新光銀行則推出1萬元以下分12期年利率5%，超過1萬則可申請0利率的優惠。
銀行也建議家長們都可依自身需求挑選最適合的繳納方式，透過刷卡繳學費，刷滿額還能獲得咖啡或刷卡金回饋的小確幸，也算不無小補。