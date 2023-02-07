免等政府發錢！飯店狂砍24折入住 加碼送住宿券接著玩
政府今年度預計全民普發現金6000元，不過該項政策尚未有譜之前，各家飯店早就按耐不住了！南臺灣義大世界皇家酒店以及天悅飯店兩家星級酒店強強聯手，搶在政府發錢之前推出「6000我最大」住房專案，活動期間（即日起至3/31）於平日入住義大皇家酒店房價狂砍24折，只要6000元就能享受星級假期，館內全新VR實境遊戲都能玩！另外天悅酒店「放大6000元」，連續住二晚或同日住二間溫馨家庭房6,000元，每房最多可4人入住，入住時再加碼贈送住宿券一張。等不及政府發錢的朋友，不妨先參考看看飯店「發錢」活動爽一波！
記者汪睿琦/綜合報導
義大皇家酒店原本要價2萬多元的套裝活動，現在平日入住狂砍24折變6000元送你住！不僅也能比照一般房客享受飯店內包括戲水池、水療池、三溫暖、健身房等上千坪的休閒設施，皇家酒店與VAR BOX異業合作在館內全新設置多台VR機台，讓你一秒穿越侏儸紀恐龍世界與恐龍交戰，大小朋友都適合！值得一提的是，到4/30錢參與侏儸紀VR體驗遊戲闖關，還有機會把義大皇家酒店超人氣親子主題套房住宿券帶回家喔。
義大天悅飯店則把6000元放大了！同樣到3/31，房客任選入住溫馨家庭房二晚或同日入住二間，平日只要6,000元；另外不只專案優惠，義大天悅飯店加碼破盤「買二就送一」，三晚平均每晚每人550元起，每日限量10間，心動的民眾真的要手刀搶起來了。
若覺得南台灣太遠的話，位於台北南港的六福萬怡酒店也推出「送6000元」專案！原本要價3萬元的套房狂殺2折，加6元就能再續住1晚，即日起到3/31前就可開放預訂及入住，更加碼2/18前搶到入住的房客，有機會抽星宇航空台北-澳門雙人來回機票。還有六福居公寓式酒店「買6000送6000」，花6000元住飯店秒送你價值6000元現金券、餐飲券等等，等於0元免錢住飯店！