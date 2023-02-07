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傳統融合科技創新　台灣燈會獲國際媒體讚賞

▲以台灣藍鵲為主題創作的副燈「從心出發」。（圖／觀光局提供）
▲以台灣藍鵲為主題創作的副燈「從心出發」。（圖／觀光局提供）

記者黃仁杰／台北報導

2023台灣燈會在台北於2月5日晚間舉行點燈儀式，展開為期2週精彩燈會，本屆燈會係疫後首度回復舉辦的大型慶典活動，在交通部觀光局協同台北市政府合作籌劃下再度讓國內民眾及國際旅客讚賞不已。為於疫後持續行銷台灣燈會國際品牌，交通部觀光局今（2023）年擴大邀請來自歐洲德國、法國、義大利及美國、日本、韓國、泰國、印尼、新加坡等計214位國際送客台灣旅行業者以及96位國際媒體來臺參觀、踩線及報導參觀台灣燈會活動。

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各國貴賓於觀賞開燈活動及實地走訪燈區後表示肯定，日本媒體感嘆，開燈當日即使受天候影響，但大會活動熱情不減，精彩的燈光秀彷彿帶來陽光普照，期盼明年此時可以脫下口罩再次參加。日本宮崎縣代表則讚揚透過燈會充分感受到臺灣強大的活力與創造力，花燈融合傳統技藝與現代科技，巧妙呈現出臺灣多元文化。名古屋真中祭文化財團岡田理事長表示，台灣燈會的YOSAKOI表演團體演出後，才再次想起月亮的美麗，這個節慶帶來的是久違的感動。

韓國重要公協會如中央會代表本次也應觀光局邀請來台賞燈，親身體驗疫後台灣節慶活動的多樣面貌，表示將邀請會員組織來台交流參展，並了解台灣觀光資源包裝旅遊商品。泰國媒體則感受台灣邀請國際遊客來台旅遊的用心，而多個鄰近國家的參展也令人印象深刻，是一場無法在一天之內欣賞完畢的巨型節慶活動，花燈結合現代科技，讓台北市因此更繽紛。歐洲媒體代表對台灣燈會印象深刻，也對燈區整體規劃與交通管制秩序良好表示肯定，在歐洲沒有此種類型的節慶活動，可鼓勵歐洲家庭帶著孩子到台灣來體驗。

今年燈區橫跨全台北，讓香港媒體體驗賞燈之餘讚嘆這次來台感受到疫前台灣的熟悉與親切再次回來了，也對於松菸展區的3D現代感燈作及沉浸式互動體驗尤其印象深刻。來自新加坡媒體則對台灣燈會用心為海內外各國帶來喜悅與期待，傳達對元宵傳統的重視與傳承，更進一步表示主燈「玉兔壯彩」的獨特科技現代感令人驚豔，帶動燈會的成功。各國際貴賓與媒體均表示期盼能有機會再次前來參加台灣燈會，能協助向各國民眾宣傳報導。

2023台灣燈會將於2月19日結束，精彩的閉燈儀式相信能再次引發觀賞熱潮，請民眾把握機會搭乘大眾交通工具前往各大精彩燈區體驗欣賞。

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