傳統融合科技創新　台灣燈會獲國際媒體讚賞

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韓國重要公協會如中央會代表本次也應觀光局邀請來台賞燈，親身體驗疫後台灣節慶活動的多樣面貌，表示將邀請會員組織來台交流參展，並了解台灣觀光資源包裝旅遊商品。泰國媒體則感受台灣邀請國際遊客來台旅遊的用心，而多個鄰近國家的參展也令人印象深刻，是一場無法在一天之內欣賞完畢的巨型節慶活動，花燈結合現代科技，讓台北市因此更繽紛。歐洲媒體代表對台灣燈會印象深刻，也對燈區整體規劃與交通管制秩序良好表示肯定，在歐洲沒有此種類型的節慶活動，可鼓勵歐洲家庭帶著孩子到台灣來體驗。
今年燈區橫跨全台北，讓香港媒體體驗賞燈之餘讚嘆這次來台感受到疫前台灣的熟悉與親切再次回來了，也對於松菸展區的3D現代感燈作及沉浸式互動體驗尤其印象深刻。來自新加坡媒體則對台灣燈會用心為海內外各國帶來喜悅與期待，傳達對元宵傳統的重視與傳承，更進一步表示主燈「玉兔壯彩」的獨特科技現代感令人驚豔，帶動燈會的成功。各國際貴賓與媒體均表示期盼能有機會再次前來參加台灣燈會，能協助向各國民眾宣傳報導。
2023台灣燈會將於2月19日結束，精彩的閉燈儀式相信能再次引發觀賞熱潮，請民眾把握機會搭乘大眾交通工具前往各大精彩燈區體驗欣賞。