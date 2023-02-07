全民共享條例擬發現金6000元　民眾黨團籲加強扶助弱勢

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張其祿直言，請別再恣意拿捏蔡英文總統「心裡最軟的一塊」，民眾黨團提出四點訴求，第一，民生經濟脆弱，應從結構上根本解決問題；第二，調整經濟結構，發展更高附加價值、環境友善的產業，並建立企業的社會責任感；第三，不該包山包海，應專注弱勢群體，增加撥補勞健保基金的撥補比例；第四，台電虧損不該全民共享，若要撥補台電，應同時強化供電穩定及電網韌性。
立委邱臣遠表示，截至今年1月，實施無薪假企業仍超過2000家、影響15,190人；去年企業大量解僱案件通報數共261案，解雇人數9,862人，其中有230家是企業規模在200人以下的中小企業，共影響7505人，占總解雇人數的76%；若依行業別來看，遭前三名分別為製造業、住宿及餐飲業、批發及零售業，可見中小企業、製造業及民生產業仍是政府最需要關注的部分。
邱臣遠指出，中小企業就業人數佔全國就業人口近8成，政府不能只看到「護國神山」，更要兼顧中小企業這座「護國山脈」。近日行政院院長陳建仁訪問業界時表示，《全民共享條例》會對中小企業加碼照顧 ，經濟部也宣布爭取《全民共享條例》提撥250億元，協助中小企業生存並輔導其升級、ESG轉型，政府應明確訂出具體方案，廣納家庭、攤販、漁牧、手工業、自營商、小型營業體等，輔導中小企業建構韌性，並使其實際受惠於政府對外的經貿多邊談判。
賴香伶表示，《全民共享條例》挹注勞保根本不夠，不要緩、急皆不濟，據勞保局精算報告，勞保不破產至少每年須撥補1000多億元，現在每年撥補百億根本不夠，政府明知勞保虧損破產的危機，卻遲遲未能面對勞保財務改革。勞保新制應兼顧世代公平、永續發展和保障弱勢，如果現在還不進行勞保改革，至少要增加挹注勞保的金額，雖然就長遠來看，仍是治標不治本、救急不救窮，但不做，就是緩急皆不濟。
賴香伶指出，《全民共享條例》執行3年時間過長，造成立法院監督不易，恐步上《紓困條例》後塵，又恐如8年8800億的前瞻計畫，效益難以追蹤考核，建議《全民共享條例》將實施期限縮短至113年底止。
民眾黨團呼籲，面對2023年大環境的風險與挑戰，《全民共享條例》應兼顧財政紀律與照顧弱勢，扶持中小企業發展，不能只是把錢丟進政府負債的錢坑，而是必須穩定供電、及早推動勞保改革，建構經濟與社會發展的整體韌性。