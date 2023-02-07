隋棠被控是惡鄰挨告！3子女噪音轟炸 竟要鄰居早點起床
42歲女星隋棠2015年與老公Tony結婚，育有2子1女，婚姻生活幸福，經常在社群平台分享育兒心得，並關注兒少問題，到南部多間學校宣導兒童性侵害防治，形象相當溫暖、正面，未料全家去年搬進大直要價8,000多萬的138坪豪宅，小孩子長期跑跳的噪音讓鄰居不堪其擾，反映過後未獲改善，怒控隋棠放任不管，還表示「這個年齡的小孩很難約束，你們就跟著早點起床囉！」被鄰居痛罵是惡鄰，一狀告上法院。
記者江芷稜/綜合報導
結束移居恆春的美好時光，隋棠一家去年搬進大直豪宅，臉書曾分享過內部裝潢、裝設地暖的畫面，為了讓孩子擁有自由活動空間，許多室內設計都是他們自行規劃，工程相當浩大，裡頭樓中樓的旋轉樓梯也相當夢幻。但據《鏡周刊》報導，鄰居控訴隋棠放任3個小孩玩鬧，經常在凌晨和深夜製造噪音，多次勸說無效，隋棠還回：「你們就跟著早點起床囉！」讓鄰居相當火大。
鄰居A先生為此不勝其擾，還求助去看身心科，並向隋棠一家提出協商，希望她們能在室內鋪上隔音墊，改善噪音問題，甚至願意負擔部分設備費用，但他的建議卻被隋棠的老公Tony視為騷擾，還要他下次有意見直接找律師談。為了維護環境安寧，A先生委由律師提出民事告訴，希望能解決問題。《NOWnews今日新聞》致電詢問隋棠經紀人，目前尚未獲得回覆。