國安高層機場咆嘯耍官威！時力籲公布影像啟動調查

我是廣告 請繼續往下閱讀
邱顯智表示，為了保護國家機密，維護人民的生命財產安全，《國家機密保護法》明確規定，核定的涉密人員出境，應該要經過服務機關或委託機關首長或其授權之人的核准。但在農曆春節結束後的第一天，辦公室接到匿名投訴，有國安高層在春節期間攜眷出國旅遊，因為出國申請日期有落差，在出關查驗時與現場人員發生爭執。
邱顯智指出，辦公室接到投訴後先後與國安會、移民署，還有匿名投訴人員一一確認，釐清相關規定，還有現場發生的事實。這位國安高層人員，在年節1月22至26日期間攜眷出國旅遊，事前也取得長官核准在1月22至26日出國，該員搭乘的班機時間是1月22日零點15分。
邱顯智表示，該員想在21日晚上10點至11點期間出關登機，在出關查驗時遭到移民署人員攔下。此時，這位國安高層與現場人員發生爭執，疑似有咆嘯、拍桌等情狀，此時，移民署國境事務大隊大隊長正好在現場巡視，經過大隊長的協助處理，該國安高層護照先蓋上隔日（22日）的出境章，順利於11點40分登機，並囑咐現場人員於12點過後再將出境資料輸入電腦。
邱顯智出示國安會與移民署的說明，國安會政風室稱，尚未至核准出境的期日，未被放行，與現場人員爭論，經大隊長協助至登機門候機，該國安高層於11點40分順利登機，班機於1月22日凌晨12時15分起飛出境。移民署表示，國境大隊確認其本次出境業已申請核准，符合國家機密保護法第26條出國應經核准規定，遂請當事人於候機室等候，至22日凌晨才搭機出境。
邱顯智批評，國安會與移民署的說法沒有太大差異，但是迴避了最關鍵的問題，一個保衛國家安全的國安單位，一個保障國門的移民署，這兩個單位，雙雙知法犯法，憑藉著權勢，破壞了基層人員認真看守維護的國門境管規定。
王婉諭補充說，事發後移民署在2月4日再度發函各機關，涉密人員出國，請預留出入境查驗通關作業時間，遇到接近跨日的航班，請多抓1天緩衝，作為申請核准出國的期間。
王婉諭表示，如果不是位高權重的國安高層，膽敢在現場拍桌、咆嘯嗎？如果不是位高權重的國安高層，有可能享受如此特殊的待遇嗎？整件事情，可以用16個字來總結，那就是，「知法犯法、大耍官威、偷跑出關、境管破口。」
最後，邱顯智提出三點訴求：嚴正呼籲國安會、移民署，面對涉密人員違反國家機密保護法提前出境，讓管制國門的法規形同虛設，應該要立即啟動內部行政調查，該懲處的就懲處；為釐清真相，請移民署公布當日處長與基層同仁發生爭執之影像畫面，以昭公信；呼籲監察院主動介入調查，釐清相關人員的違失行為與應負的責任，別讓少數耍官威的高層，破壞岌岌可危的官箴，打擊第一線執法人員的士氣。
總統府發言人林聿禪回應表示，該人員為國安會會內轄理行政工作的事務官，屬應受出境管制人員，儘管該員此行出、入境均依其申請起迄時間辦理，但因溝通不當、致生誤會，國安會除依規定處理、檢討外，並向相關單位及負責人員表達歉意。