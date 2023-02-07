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台南邱家小卷米粉漲10%！調漲菜單曝光　老司機必點這道

▲台南邱家小卷米粉也漲價了！小卷米粉每碗漲至110元，2023年全新菜單曝光。（圖／Elvis Chang授權提供）
▲台南邱家小卷米粉也漲價了！小卷米粉每碗漲至110元，2023年全新菜單曝光。（圖／Elvis Chang授權提供）

記者黃韻文/綜合報導

年後漲聲停不了，繼日前小潘蛋糕坊、不二糕餅相繼漲價，到台南必吃的人氣小吃邱家小卷米粉，也在粉專上正式對外公告，3月1日起將進行費用調漲、實施新價格，店內最招牌的小卷米粉將由每碗100元漲至110元，漲幅為10%。

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位於台南中西區國華街三段上的「邱家小卷」，是觀光客到台南遊玩必吃美食之一，店內品項簡單，全部加起來合計不超過10樣，就只是簡單賣小卷和米粉，但湯頭、用料實力卻不簡單，正因為料好實在、湯頭鮮甜，米粉口感也夠Q彈，讓小店門口總是未營業就已先大排長龍。

▲料好實在是米粉湯頭鮮甜的關鍵之一。（圖／民眾提供）
▲料好實在是米粉湯頭鮮甜的關鍵之一。（圖／民眾提供）
不過店家在官方粉專對外公告，為了配合財政部的稅務政策，自今年3月1日起將會開立統一發票，也因為稅率調整，加上近期原物料持續漲價，導致營運成本大幅提升，因此會同步進行費用調漲，其中最招牌的小卷米粉，由每碗100元漲至110元。3月1日起調漲新菜單曝光，除了米粉湯為35元，其餘品項全面為110元。

▲邱家小卷米粉於3月1日起調漲。（圖／取自官方粉專）
▲邱家小卷米粉於3月1日起調漲。（圖／取自官方粉專）
朝聖過邱家小卷米粉的顧客認為：「小卷厚實Q彈、米粉就普普，最大亮點就是湯頭，甘甜度完全破表。」還有在地老司機激推，到店嘗鮮可選配「小卷蛋」，也就是菜單上的小卷卵。至於漲10元的消息，只能感嘆物價永遠不回頭，不過對於排隊人潮預料將不會造成太大影響。

▲在地老饕推薦到店可點「小卷卵米粉」，小卷蛋口感獨特。（圖／民眾提供）
▲在地老饕推薦到店可加點「小卷卵」嘗鮮，口感獨特。（圖／Enzo提供）

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