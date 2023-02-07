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朱立倫再派藍高層訪中　黨政人士揭時程：國台辦幫規劃？

▲朱立倫在國際關係敏感時刻，再派國民黨高層訪中，引發論戰。（圖／國民黨提供）
▲朱立倫在國際關係敏感時刻，再派國民黨高層訪中，引發論戰。（圖／國民黨提供）

記者黃宣尹／台北報導

國民黨副主席夏立言將於明日再度率團訪問中國，還將與中國國台辦新任主任宋濤會面，引發我國輿論一片譁然，更被質疑可能是為了商談2024年總統大選。知情人士對此表示，在美國國務卿布林肯（Antony J. Blinken）因為中國間諜氣球，決定取消籌畫3個月的北京之行，且藍營人士不斷唱和「九二共識」之際，又要派團訪中，當然讓人不滿，尤其2024國民黨總統候選人即將浮現，國人希望朱立倫表態兩岸立場的急迫性，絕對高於國民黨訪中討拍。

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國民黨主席朱立倫選在黨內總統初選前，指派夏立言率領朱的小舅子、國民黨智庫董事高思博、國民黨大陸事務部主任林祖嘉等人，於2月8日下午率代表團前往中國參訪，預計安排拜會中國新任國台辦主任宋濤，引發各界譁然。

對此，黨政人士感到不解並表示，早在今年1月12日就有媒體報導，農曆年後夏立言到中國出訪的消息；當時朱立倫強調「目前都還沒有」、「我真的是有時候滿佩服媒體，在我還沒有規劃的時候就可以想出來」。

然而，國民黨昨日新聞稿卻強調，此行在過年前就已經規劃好，換言之，難道國民黨只花了一個星期就規劃好行程？或是此行訪中根本是國台辦負責規劃，國民黨照單全收？

熟悉兩岸事務的黨政人士則說，2019年中國國家主席習近平在《告台灣同胞書》發表40週年紀念會將「九二共識」與「一國兩制」正式連結；宋濤在今年1月發表文章，稱願在「九二共識」基礎上，與台灣各界有識之士就兩岸關係和國家統一開展廣泛深入協商，之後的行程，包含國民黨主席洪秀柱、國民黨立委陳玉珍、金門縣長陳福海，乃至5日於北京舉辦的「2023年台商新春座談會」，都不斷重提九二共識。

該人士說，美國國務卿布林肯（Antony J. Blinken）因為中國間諜氣球，決定取消籌畫3個月的北京之行，然而朱立倫卻似乎在兩岸、外交關係上完全沒有立場，選在「一國兩制、台灣方案」的民主協商期，指派夏立言、高思博等人當代表訪中，當然引發各界不滿。

另名綠營人士也表示，時值國民黨總統參選人即將浮現的時刻，國人對於朱立倫針對「一國兩制」的態度，以及過去共軍戰機與無人機擾台的看法，絕對比起訪中討拍更有急迫性及興趣，呼籲朱立倫不要再閃避，「布林肯面對一顆氣球尚且如此，朱立倫對2022年共機出動1,727擾台又將如何？」

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