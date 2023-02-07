朱立倫再派藍高層訪中　黨政人士揭時程：國台辦幫規劃？

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對此，黨政人士感到不解並表示，早在今年1月12日就有媒體報導，農曆年後夏立言到中國出訪的消息；當時朱立倫強調「目前都還沒有」、「我真的是有時候滿佩服媒體，在我還沒有規劃的時候就可以想出來」。
然而，國民黨昨日新聞稿卻強調，此行在過年前就已經規劃好，換言之，難道國民黨只花了一個星期就規劃好行程？或是此行訪中根本是國台辦負責規劃，國民黨照單全收？
熟悉兩岸事務的黨政人士則說，2019年中國國家主席習近平在《告台灣同胞書》發表40週年紀念會將「九二共識」與「一國兩制」正式連結；宋濤在今年1月發表文章，稱願在「九二共識」基礎上，與台灣各界有識之士就兩岸關係和國家統一開展廣泛深入協商，之後的行程，包含國民黨主席洪秀柱、國民黨立委陳玉珍、金門縣長陳福海，乃至5日於北京舉辦的「2023年台商新春座談會」，都不斷重提九二共識。
該人士說，美國國務卿布林肯（Antony J. Blinken）因為中國間諜氣球，決定取消籌畫3個月的北京之行，然而朱立倫卻似乎在兩岸、外交關係上完全沒有立場，選在「一國兩制、台灣方案」的民主協商期，指派夏立言、高思博等人當代表訪中，當然引發各界不滿。
另名綠營人士也表示，時值國民黨總統參選人即將浮現的時刻，國人對於朱立倫針對「一國兩制」的態度，以及過去共軍戰機與無人機擾台的看法，絕對比起訪中討拍更有急迫性及興趣，呼籲朱立倫不要再閃避，「布林肯面對一顆氣球尚且如此，朱立倫對2022年共機出動1,727擾台又將如何？」