阻止《黑暗榮耀》發生！南韓對抗「問題藝人」條款出爐

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今年掀起熱烈討論的韓劇《黑暗榮耀》，再次提到校園暴力的嚴重性，劇中女主角宋慧喬因學生時期被欺負，遭電棒燙燙全身，導致她成長過程只要聽到烤肉聲，就會恐懼發作影響作息，於是她高中開始準備縝密的復仇計畫，誓言要讓所有的加害者得到報應，演員精湛演技加上大快人心的復仇方式，故事迅速引起海內外觀眾注意。
公眾人物受到大眾喜愛，他們的道德觀應合宜的規範與準則，除了形象會牽連自身事業，年輕的閱聽眾也會受到影響，影視作品的導演、製作人、劇組亦會因此損失慘重，雖然部分案例證實為誤會，但傷害（包含作品損失）也已造成，根據韓媒報導指出，有製作人開始在演員合約上追加細項條款，就是「從開拍到作品播出、上映，出演者因個人問題影響到作品，不僅要退出團隊，他們還要跟製作方（資方）、電視台求償損失」。
一位幕後人士跟《OSEN》表示：「以前跟現在，出演者的合約已經不同了，幾年前還沒有關於校園霸凌的藝人條款，但現在追加了，不僅是校園暴力，如果還爆出會影響作品陷入爭議的事（包含吸毒、酒駕、性犯罪、逃兵），一樣能要求損失賠償！」相關人士加碼透露，一個問題藝人足以造成數10億到數百億的製作費損失。某位受害的製作公司老闆也跳出來吐露心聲，他說：「製作好的電影很辛苦，遇到這樣的事情，我心裡真的很痛苦，我們遭受的損失實在太大、太累了！」若加上上法庭的時間，現實層面與時間耗損都讓人身心俱疲。
業界人士也指出，很多人常說「那個演員以前怎麼會這樣？但他的演技真的很好，太可惜了吧」，他們呼籲大眾應改變此想法，因為霸凌並非「兒時不懂事的惡作劇」，這已對受害者帶來終生的創傷，「是可怕的犯罪！」
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