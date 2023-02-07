大飛失戀喝掛摔下樓！半臉破碎倒在血泊裡　懊悔錯失工作

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而他也因臉部受傷太嚴重，丟了《大學生了沒》的代班主持機會，讓他懊悔不已，吳宗憲好奇大飛是否有因此戒酒？不料大飛卻搖頭表示：「有一陣子確實都不太敢喝酒，後來因為感情上的劇變，我又開始喝了，嚴重到後來我是不喝就沒辦法睡著。」
藝人許明杰則是喜歡跟朋友喝酒歡樂的氛圍，但也就是因為如此，時常突然就斷片，甚至因酒後失態與路邊賣芭樂的攤販起爭執，後來還上了新聞，主持人吳宗憲以自身經驗勸他快戒酒：「我曾經酒駕登上新聞頭條兩個禮拜，所以真的不要喝，怎麼能讓酒精控制你呢。」
他事後回想過程，朋友告訴他，這個阿嬤一直說「賺這麼多為什麼不買」，但自己真的賺很少，也可能喝了酒，嗓門比較大，把阿嬤嚇到從椅子跌下來。許明杰事後彌補過錯：「大家不知道的是，隔天我把她的芭樂都買完了，只是第二天去買的時候，阿嬤不記得我是誰。」
小優則因應酬多，酒也越喝越多，最狂紀錄是為了工作機會，一個晚上跑了5攤，還因喝醉弄丟買車尾款：「大家都知道我蠻摳的，那次我隔天要交車，領完錢想說都是朋友應該沒事，就去參加生日派對，結果喝著喝著就失憶了，我也不知道我怎麼回家的，起床後想到要交車，結果包包變超輕的，我以為我在做夢，電話一個一個打給朋友，還去調監視器，但最後也找不回來。」
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！